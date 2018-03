MILANO - I tifosi del Milan faranno bene a prendere le misure per un colpo d’occhio diametralmente opposto rispetto a quanto visto e vissuto appena due anni fa in occasione della precedente finale di Coppa Italia Tim Cup. Stavolta il sorteggio ha assegnato ai fans rossoneri i biglietti dei settori Curva Nord (ingressi 46/49), Distinti Nord (ingressi 50/52 e 43/45) e Tribuna Tevere, mentre agli juventini sono toccati quelli di Curva Sud, Distinti Sud e Tribuna Montemario.

Per quanto riguarda i prezzi: Tribuna Tevere intero €130, ridotto Under 16 (nati dopo il 1.1.2002) €70.00; Distinti Nord € 50 (tariffa unica); Curva Nord €35 (tariffa unica). I biglietti non sono cedibili e quindi non è previsto alcun cambio nominativo.

Modalità di acquisto

Dalle ore 12 di lunedì 26 marzo a lunedì 2 aprile: prelazione abbonati al campionato 2017/18, che potranno acquistare un solo biglietto per sé, indicando il codice della propria carta Cuore Rossonero e la ricevuta segnaposto dell’abbonamento. Il biglietto potrà sia essere emesso in modalità print@home, sia essere caricato in modo digitale sulla Cuore Rossonero, che sarà in questo caso lo strumento con cui aprire il tornello dello stadio.

Dalle ore 10 martedì 3 aprile a lunedì 9 aprile: vendita riservata ai titolari di carta Cuore Rossonero*, che potranno acquistare un solo tagliando. Il biglietto potrà sia essere emesso in modalità print@home, sia essere caricato in modo digitale sulla Cuore Rossonero*, che sarà in questo caso lo strumento con cui aprire il tornello dello stadio. Per l’acquisto del biglietto potrà essere esibita anche la ricevuta di acquisto/rinnovo della carta Cuore Rossonero, ma per accedere allo stadio sarà necessario possedere la tessera in originale.

Dalle ore 10 di martedì 10 aprile: eventuale vendita libera dei tagliandi residui dopo le precedenti fasi di vendita, con modalità che saranno comunicate in seguito.

Punti Vendita

Online sul sito listicket.com; punti vendita Listicket su tutto il territorio nazionale (oltre 1.000 punti vendita, consultabili sul sito www.listicket.com alla sezione «punti vendita LisTicket», voce BIGLIETTERIA FINALE TIM CUP 2018); e per finire presso la biglietteria di Casa Milan.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 892.101