Ansia Milan: Yonghong Li inguaia i piani europei del club

MILANO - Allarme rosso in casa Milan. Secondo quanto riferisce l’autorevole quotidiano spagnolo marca, l’Uefa sarebbe sempre più dell’avviso di respingere al mittente le richieste di Fassone di ottenere un voluntary agreement. L’organismo di controllo competente di Nyon non avrebbe ricevuto dai vertici rossoneri tutte le rassicurazioni necessarie per quanto riguarda la solidità finanziaria della società. In particolare, secondo Marca, avrebbero destato perplessità le operazioni di mercato, definite dal giornale "poco chiare», il fatto che gli investimenti originariamente fossero legati all'ingresso in Champions nella prossima stagione (cosa allo stato attuale delle cose difficilmente preventivabile), ma soprattutto gli scenari inquietanti dipinti nei giorni scorsi dal New York Times riguardo l’indagine approfondita sul nuovo proprietario del Milan, l’inafferabile Yonghong Li, considerato dall’Uefa non in grado di garantire la solvibilità economica del progetto.

Fuga di notizie

Un’anticipazione di notizia che ha fatto precipitare nel panico l’intero popolo rossonero (si parla addirittura di una possibile esclusione dalle coppe il prossimo anno), ma che dai piani alti di Casa Milan hanno momentaneamente rispedito al mittente. Da via Aldo Rossi infatti filtra una certa sorpresa su determinate indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, visto che il club rossonero per il momento non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla Uefa, né in senso positivo né negativo. Anzi, le indicazioni ricevute da Fassone in occasione del vertice di Nyon andavano verso la direzioni di tempi più lunghi per il responso definitivo dell’Uefa. Potrebbe essere stata davvero l’indagine del New York Times ad accelerare la sentenza definitiva ed inguaiare così il Milan?

Se ci sei batti un colpo

Difficile dirlo adesso con certezza, almeno fino a quando non arriveranno comunicazioni ufficiali dal massimo organismo continentale.

Per il momento restano in piedi le perplessità dell’intero mondo del calcio, ma soprattutto quelle della tifoseria rossonera: se davvero c’è qualcuno alle spalle del misterioso ed impalpabile Yonghong Li forse è il caso che si sbrighi a palesarsi per fugare ogni dubbio e sgombrare il campo da ogni possibile illazione sul futuro di uno dei club più amati al mondo.