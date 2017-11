Milan: per Kalinic e Rodriguez stasera è già mondiale

MILANO - Come ha giustamente sottolineato qualcuno, per tutte le squadre impegnate negli spareggi che inizieranno stasera, il Mondiale di Russia 2018 è già iniziato. Per qualcuno naturalmente continuerà in estate, per qualcun altro l’avventura si concluderà entro la prossima settimana. Tutti i tifosi italiani hanno ben chiari in testa i due appuntamenti chiave della nazionale azzurra contro la Svezia, in programma venerdì a Stoccolma per il match d’andata e lunedì sera a San Siro per il ritorno. Ma i tifosi del Milan saranno particolarmente interessati anche ad altri due spareggi, quelli che questa sera vedranno impegnate Croazia-Grecia da una parte e Irlanda del Nord-Svizzera dall’altra.

Rodriguez titolare

Sono infatti due i calciatori rossoneri impegnati in questa doppia sfida con in palio un posto ai prossimi mondiali, il croato Nikola Kalinic e lo svizzero Ricardo Rodriguez. Mentre però l’esterno mancino partirà dal primo minuto e sarà uno dei protagonisti indiscussi della nazionale guidata dal tecnico Petkovic, per l’ex centravanti viola potrebbe prospettarsi una lunga serata in panchina ad osservare i suoi compagni battagliare per la gloria.

Le ultime da Zagabria infatti indicano in Andrej Kramaric il preferito del ct Dalic. Scelta del tutto giustificata visto che l’attaccante dell’Hoffenheim è stato il grande protagonista con due reti nella decisiva vittoria sull’Ucraina di Shevchenko nel match che ha consegnato il secondo posto - e quindi lo spareggio - alla Croazia.