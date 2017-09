Milan, spunta un nome nuovo per sostiture Bonucci

MILANO - Per questa sera contro la Spal il turn over sarà minimalista e coinvolgerà solo in minima parte la difesa (Zapata al posto di Romagnoli con Musacchio dirottato sul centrosinistra). Ma da qui in avanti, soprattutto quanto il calendario entrerà in una fase particolarmente calda, non sono escluse novità rilevanti anche per quanto riguarda il terzetto a protezione di Gigio Donnarumma.

Il nome sulla bocca di tutti è naturalmente quello di Leonardo Bonucci, non brillantissimo in queste sue prime uscite con la maglia del Milan e destinato anche lui, se non altro per difendere la sua incolumità e la sua integrità fisica, a qualche turno di riposo.

Kessiè difensore

A questo proposito l’allenatore rossonero Vincenzo Montella ha aperto un nuovo fronte di discussione proprio relativo al possibile sostituto del centrale azzurro: «Di sicuro è un ruolo che può occupare Alessio Romagnoli, già partner di Bonucci in nazionale e leader della difesa rossonera da un paio d’anni. Così come potrebbe toccare a Gabriel Paletta. Ma non escludo un impiego in quel ruolo di Franck Kessiè che in passato ha già giocato da difensore centrale».

Chi al posto di Kessiè?

Notizia che ha fatto trasalire i tifosi milanisti. Se adesso il problema è come sostituire l’ivoriano in mediana visto che manca un alter ego dell’ex atalantino, come la mettiamo se il possente centrocampista africano dovesse essere dirottato sulla linea dei difensori? Diciamo pure che con 6 difensori centrali in rosa, oltre ai 3 titolarissimi,vanno conteggiati anche Paletta, Zapata e Gustavo Gomez, pensare di estirpare Kessiè dalla sua comfort zone per trasferirlo in difesa potrebbe forse non essere un’idea brillantissima. Ma tant’è, la stagione è lunga e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.