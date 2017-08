Milan, Conti e Borini in coro: "Vogliamo giocare con Ibrahimovic"

MILANO - Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sè anche ora che è infortunato e senza squadra, anche ora che il suo addio dal Milan ha compiuto 5 anni. Come si ventila una pur minima possibilità che il campione svedese possa tornare a vestire la casacca rossonera, infatti, il popolo milanista si accende di una luce diversa, di un entusiasmo contagioso e trascinante, come per nessun altro calciatore; è stato traumatico veder andar via Ibrahimovic in quella dannata e funesta estate del 2012 ed ogni sostenitore del Milan che si rispetti non ha digerito quella inopinata cessione e farebbe ora qualsiasi cosa pur di rivedere l'attaccante scandinavo a Milanello. Ora, ad aggiungersi all'eccitazione dei tifosi, ci si mettono anche i tesserati del Milan; già, perchè anche i calciatori rossoneri Andrea Conti e Fabio Borini esprimono la loro voglia di rivedere Ibrahimovic con la maglia milanista e ovviamente giocarci insieme: "Mi piacerebbe molto essere suo compagno di squadra e di attacco - afferma Borini - spero che possa arrivare». Gli fa eco Conti: "Ibrahimovic? Magari. Ci darebbe davvero una grande mano». Doti tecniche, fisiche, carisma e temperamento, voglia di vincere e di riemergere dopo l'infortunio di aprile: Ibrahimovic al Milan garantirebbe un salto di qualità enorme per la compagine di Vincenzo Montella. Tutti lo vogliono, lui tornerebbe, e allora, cara dirigenza rossonera, cosa aspetti ad impacchettare il regalo più atteso?