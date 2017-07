Milan: Locatelli e Silva dal primo minuto contro il Craiova

MILANO - A Milanello si lavora instancabilmente (oggi due sedute) in previsione del match di ritorno contro il CSU Craiova, valido per il ritorno dei preliminari di Europa League. Dopo il successo di misura conquistato all’andata dai rossoneri, l’euforia dell’universo milanista è palpabile. Già superata quota 56.000 biglietti venduti, tanto che alla fine di prevedono più di 60.000 persone a riempire San Siro in un match di inizio agosto. Se non è amore questo…

Difesa confermata

E a proposito di novità di carattere tecnico-tattico, l’allenatore del Milan Vincenzo Montella sta studiando un paio di cambi nell’undici che scenderà dal primo minuto contro i ragazzi di Devis Mangia. Tutto confermato in difesa, dove Bonucci è fermo per questioni contrattuali e Romagnoli ancora ai box per un infortunio al menisco, quindi spazio ai 4 in linea Abate, Musacchio, Zapata e Ricardo Rodriguez, davanti a Gigio Donnarumma in porta.

Dentro un ’98, fuori un ‘98

In mezzo al campo la prima novità dovrebbe avere come protagonista Manuel Locatelli, principale indiziato a prendere in mano le redini del gioco rossonero e sostituire il non brillantissimo Montolivo, sempre con Kessiè e Bonaventura ai lati. E per un classe ’98 che entra, un classe ’98 che potrebbe finire in panchina: si tratta del centravanti Cutrone che, malgrado l’ottima prova disputata contro i rumeni, sembra destinato a lasciare il posto al portoghese Andrè Silva, supportato ancora da Niang e Borini.