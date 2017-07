Altro addio al Milan: Vangioni va al Monterrey

MILANO - Piano piano, un pezzo dopo l’altro, Fassone e Mirabelli si stanno liberando di tutto quei calciatori, benevolmente definiti esuberi, in maniera molto più prosaica invece considerati inadeguati al nuovo corso rossonero. Dopo Lapadula, Kucka, Bertolacci e De Sciglio, adesso è la volta di Leonel Vangioni, il mancino argentino arrivato l’anno scorso a Milanello dal River Plate, grazie ad una geniale intuizione (?!) di Adriano Galliani e del suo fido braccio destro Rocco Maiorino.

Il classe ’87 si trasferirà in Messico, per la precisione al Monterrey, dove inizierà questa sua nuova avventura professionale. Lascerà il Milan a titolo definitivo gratuito, esattamente come era arrivato dodici mesi fa. Una delle tante meteore rossonere di cui tra qualche mese nessuno si ricorderà più.