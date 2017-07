Troppo Aubameyang per questo Milan: è 3-1 per il Dortmund

MILANO - Il Milan inizia la sua International Champions Cup con una sconfitta rotonda subita per mano di quello che, oltre ad essere un ex milanista, è stato finora anche uno dei principali obiettivo del mercato rossonero: Pierre Emerick Aubameyang, autore di una doppietta che di fatto inchioda la compagine di Montella alla prima sconfitta stagionale.

Tanta, tantissima pioggia e più ombre che luci in questa prima uscita di carattere internazionale del nuovo Milan cinese, ma con appena 2-3 titolari nei primi undici schierati da Vincenzo Montella difficile pretendere di più. In effetti la squadra messa in campo dal tecnico rossonero in partenza (Rodriguez, Kessiè fuori ruolo e Jack Bonaventura) sembra più quella vista per tante domeniche la passata stagione. Storari tra i pali; Abate, Zapata, Paletta e Rodriguez in difesa; Mauri, Kessiè e Bonaventura a metà campo; Niang, Bacca e Borini in avanti. Insomma non proprio una ricca ventata di novità.

Bacca gol

Match subito in salita per l’intraprendenza dei gialloneri che vanno subito in vantaggio con un gol di Sahin dal limite, agevolato da una grossa incertezza di Storari; subito bissato dal rigore concesso dall’arbitro cinese Zhang Lei per fallo di Paletta su Pulisic e trasformato proprio da Aubameyang.

Importante il gol siglato da Carlos Bacca a metà primo tempo, utile a bloccare l’emorragia e frenare la marea giallonera che ad un certo punto sembrava inarrestabile. Da quel momento in poi il Milan sembra entrare in partita soprattutto a livello mentale, ma il divario tecnico tra le due squadre resta enorme. Divario che sembra ridursi ad inizio ripresa quando Montella mette dentro Calhanoglu e Musacchio al posto degli ectoplasmi Paletta e Niang. Alla fine però c'è spazio anche il terzo gol giallonero su ripartenza fulminea del Dortmund da azione di calcio d’angolo a favore del Milan: 3-1 di Aubameyang e tutti a casa.

Bene Kessiè

Tra i rossoneri, discrete prove tra i nuovi di Kessiè, Musacchio e perfino Calhanoglu, in difficoltà ancora Rodriguez e Borini. Benino anche Josè Mauri, Zapata, Carlos Bacca e il baby Cutrone, mentre decisamente da rivedere Bonaventura, Abate e i già citati Paletta, Storari e Niang. Ora si attende l’arrivo dei quattro moschettieri Bonucci, Biglia, Conti e Andrè Silva e poi appuntamento sabato mattina per la sfida contro il Bayern Monaco, in attesa dell'acquisto tanto atteso del nuovo centravanti.

Il bello per il nuovo Milan targato Fassone e Mirabelli deve ancora arrivare.