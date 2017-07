Milan, visite mediche e firme: è il giorno di Calhanoglu

MILANO - È iniziata di buon’ora la giornata di Hakan Calhanoglu, trequartista e attaccante esterno turco, ma di passaporto tedesco, appena acquistato dal Milan. Arrivato nella giornata di ieri a Linate e subito corso a Milanello per i primi test atletici sui campi del centro sportivo di Carnago, oggi l’ex Bayer Leverkusen ha iniziato ben presto il suo tour de force alla clinica La Madonnina per le rituali visite mediche.

Alle 7.30 il calciatore era già pronto per tutti i vari controlli che presumibilmente termineranno entro l’ora di pranzo. Dopodichè, se tutto filerà liscio, trasferimento in via Aldo Rossi dove nel pomeriggio Calhanoglu firmerà il suo nuovo contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni.

2.5 milioni di euro più bonus a stagione lo stipendio del fantasista, mentre al Bayer Leverkusen, invece, saranno versati 20 milioni come parte fissa più 4 di bonus.

L’avventura milanese di Hakan Calhanoglu è ufficialmente iniziata e il Milan ha trovato il suo nuovo numero 10.