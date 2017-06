Milanesi beffate, Tolisso va al Bayern Monaco

LIONE - Sfuma un importante obiettivo di calciomercato per Inter e Milan, entrambe fortemente interessate a Corentin Tolisso, centrocampista del Lione, pronto ad accordarsi con il Bayern Monaco che sembra aver preceduto tutte le rivali nella corsa al forte calciatore transalpino. Il Napoli ci aveva provato l’anno scorso, la Juventus già in inverno, mentre Inter e Milan si sono fatte sotto in questo primo scorcio d’estate, soprattutto i rossoneri che avrebbero volentieri completato la propria linea mediana con Tolisso, affiancato al neo arrivo Kessie e al prossimo arrivo Biglia, formando un centrocampo di primissimo livello per la serie A. Stesso discorso per l’Inter, decisa a rinforzarsi dopo un’annata fallimentare e l’approdo di Luciano Spalletti in panchina; ma il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti sembra aver spiazzato e preceduto tutti, aggiungendo Tolisso ad una rosa già formidabile, pronta a dare l’assalto all’ennesimo scudetto in Germania e, soprattutto, alla Coppa dei Campioni.