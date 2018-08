5 esercizi per dire addio al dolore cervicale

ROMA – Cervicalgia, rigidità del collo e limitazione dei movimenti sono problemi tipici delle persone che lavorano molte ore sedute alla scrivania o davanti a un computer. Migliorare la flessibilità della parte superiore del corpo è possibile, seguendo questi semplici esercizi consigliati da Alessandro Bovaro, dottore in scienze motorie e personal trainer.

Esercizi per allentare la tensione

Gli esercizi proposti nel video hanno lo scopo di allentare la tensione della zona cervicale favorendo un benessere mirato. Tutti gli esercizi proposti possono essere eseguiti comodamente da seduti, anche in ufficio.

1 - Circonduzione delle spalle e trapezio

Sollevate le spalle verso le orecchie e ruotando indietro. I movimenti devono essere semplici, ampi e non troppo veloci. È importante abbinare una respirazione controllata: nella fase di elevazione si inspira, mentre in abbassamento si espira. 30 secondi in circonduzione posteriore e 30 in circonduzione anteriore.

2 - Flessione laterale della testa

Avvicinare il più possibile la spalla verso l’orecchio, prima a destra poi a sinistra, facendo attenzione a non sollevare la spalla opposta.

3 - Rotazione del capo a destra e a sinistra

Anche in questo caso va fatta una rotazione posteriore del capo, girando il collo a destra e a sinistra, con movimenti molto lenti e continui.

4 - Flessione frontale

Il capo viene rivolto prima verso il basso, poi verso l’alto con lo sguardo rivolto verso il soffitto. La colonna vertebrale va mantenuta sempre in posizione eretta.

5 - Spinta del capo all’indietro

Bisogna immaginare di avere un appoggio sulla parte della nuca e si spinge all’indietro con la fronte e con il mento. Il mento va avvicinato il più possibile alla base del collo.

«Con questi semplici esercizi possiamo mantenere una buona mobilità delle articolazioni delle spalle e una buona efficienza del collo», conclude Alessandro Bovaro.