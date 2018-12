Nuovo richiamo alimentare da parte del Ministero della Salute. Questa volta si tratta del salame cotto Mignon della ditta La Granda Salumi. Il motivo del richiamo è: sospetto inquinamento microbiologico rilevato in autocontrollo. Per questo motivo, si invitano gli acquirenti a non consumare il prodotto e a renderlo al punto vendita per la sostituzione o per il rimborso della spesa sostenuta.

Il lotto contaminato

Secondo quanto riportato nell’avviso del Ministero della Salute, il prodotto è venduto con la denominazione ‘Salame cotto Mignon’, prodotto dalla ditta La Granda Trasformazione S.r.l. di via Garetta 8/A – 12040 Genola (CN) e venduto con il marchio La Granda Salumi. Il lotto sospettato di contaminazione è il numero P000415618. Il marchio di identificazione del produttore è ITN6VV50 CE. Le date di scadenza del prodotto sono varie. La confezione di vendita è quella da 230 g circa.

Il Ministero della Salute avverte di non consumare il prodotto. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a qualita@lagranda.it o chiamare i numeri 347.8954563 (Chiapello Nicolò) o 345.6102765 (Clerico Niccolò).