Spray nasale Ialoclean ritirato dal mercato. Il Ministero della Salute avverte di non utilizzarlo

Il Ministero della Salute ha pubblicato nella sezione ‘avvisi di sicurezza’ una nota in cui si avvisano i consumatori del ritiro dal mercato dello spray nasale ‘Ialoclean’. Nello specifico, si tratta del lotto numero 517Z con scadenza 06/2020. Il medicinale da banco è prodotto dall’azienda Farma-Derma Srl. Il provvedimento è stato preso «A seguito di alcune segnalazioni di odore non conforme ricevute sul lotto del prodotto indicato – riporta la nota della Farma-Derma, pubblicata negli avvisi di sicurezza del Ministero della Salute – Sono stati effettuati dei controlli dal cui esito è emerso che alcuni pezzi del lotto 517Z possono essere fuori specifica per i parametri relativi a odore, pH, microbiologia. Il rischio associato è l’utilizzo di un prodotto potenzialmente contaminato da parte del consumatore». Il consiglio è dunque di non utilizzare il prodotto, se già stato acquistato. Nel caso, riportarlo in farmacia.

L'avviso emesso dalla Farma-Derma (Farma-Derma srl)

A cosa serve Ialoclean spray nasale e le modalità d'uso

Come riportato sul sito della Farma-Derma, lo spray nasale Ialoclean per mucosa oro-faringea è indicato «nel trattamento coadiuvante delle affezioni delle vie respiratorie quali: oro-faringiti sia in fase acuta che cronica; raucedine e tosse di natura irritativa, post-virale o da inquinanti ambientali; sindromi influenzali o da raffreddamento; postumi operatori in ORL; manifestazioni extraesofagee da reflusso gastrico a carico delle alte vie respiratorie (disfagia, faringiti croniche, tosse stizzosa)».

Modalità d’uso: «Effettuare 3-4 erogazioni fino a 5 volte al giorno. Si può utilizzare in qualunque momento della giornata. È comunque opportuno non ingerire cibo o bevande per almeno 10 minuti dopo l’uso. La durata dell’uso dipende dall’evoluzione dei sintomi; se necessario ai fini del miglioramento, può essere assunto per periodi prolungati.

Composizione: acido ialuronico sale sodico, estratto secco di Chamomilla recutita, sodio benzoato, glicerina, L-arginina, potassio sorbato, N-acetilcisteina, sodio saccarinato, aroma menta, acido citrico, acqua.

Confezione: flacone in vetro da 30 ml con erogatore.