Attenzione all'anticolesterolo ritirato con urgenza dalle farmacie. Ecco il lotto

ROMA – Un farmaco anticolesterolo ritirato con urgenza dalle farmacie. Lo ha reso noto l'Aifa, l'Agenzia Italiana del Farmaco che ha anche riferito qual è il lotto oggetto del richiamo. Si tratta delle confezioni appartenenti al lotto n. T30141 con cadenza 31/01/2020 della specialità medicinale Atorvastatina PF*30CPR RIV20MG - AIC 041443437.

Il provvedimento, secondo quanto reso noto dallo Sportello dei Diritti, è stato preso inseguito alla notifica di allerta da parte dell'agenzia tedesca e della società stessa perché il medicinale presenta fuori specifica per i parametri TAMC e TYMC, difformità riscontrata durante il test di stabilità di un lotto al tempo zero.

A cosa serve il farmaco anticolesterolo ritirato

Impiegato in concomitanza di una dieta tipo, il farmaco viene utilizzato per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi in soggetti adulti, adolescenti e bambini di età superiore ai 10 anni che siano affetti da ipercolesterolemia primaria, comprese ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia combinata (mista). Si impiega anche per contrastare il colesterolo totale e il colesterolo LDL in soggetti adulti con ipercolesterolemia familiare omozigote in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti, si legge nella nota dello Sportello dei Diritti. Dietro la segnalazione della stessa Pfizer Italia Srl, il comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare il corretto svolgimento delle procedure di ritiro dalle farmacie. Chi avesse già acquistato il lotto è pregato di riportare le confezioni in farmacia.