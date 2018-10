Uova contaminate da Salmonella: ecco il marchio e il numero di lotto

Praticamente ogni giorno il Ministero della Salute richiama dei prodotti alimentari contaminati da batteri, tossine o inquinamento ambientale. Questa volta è toccato alle uova che sembrano essere state infettate da un batterio della famiglia delle salmonelle: la Salmonella Enteriditis. Sono state commercializzate da due differenti marchi ma prodotti dalla stessa azienda. Ecco tutti i dettagli del lotto richiamato dal mercato.

Ritiro immediato

In commercio si trovano molti prodotti ma, a differenza di quanto di possa pensare, quelli di produzione industriale sono molto spesso soggetti a contaminazione. Per fortuna il Ministero della Salute esegue verifiche su diversi campioni scovando eventuali lotti pericolosi per la nostra salute. Ecco il motivo per cui ha appena richiesto il ritiro immediato da tutti negozi e supermercati di uova fresche da allevamento in gabbia. La causa sembra essere un rischio microbiologico derivante dalla Salmonella Enteriditis.

L’azienda produttrice

Trattandosi di marchi diversi commercializzati dalla stessa azienda è importante leggere bene, sulla confezione, il nome del produttore: La Avicola Sagittario di Galante & C. Lo stabilimento sarebbe quelli di Bugnara (Aquila).

Marchio e lotto

Uno dei marchi che contengono uova contaminate da salmonella è il Galantuovo. Le uova possono essere vendute in confezione da sei, da 30, da 20 o sfuse. Le scadenze sono previste per le seguenti date: 08/11/18 - 12/11/18 - 15/11/18 - 19/11/2018. I numeri di lotto sono: 08111, 1211, 1511 e 1911.

Altri lotti a cui porre attenzione

Come accennato in precedenza, le uova sono state commercializzate anche con un altro marchio: Avicola Sagittario. In questo caso possono essere acquistate sfuse o in confezione da 30 uova. Le scadenze previste sono: 08/11/18 - 11/11/18 - 13/11/1815/11/18 - 17/11/18 - 19/11/18. E i numeri di lotto i seguenti: 151118/3, 171118/3, 191118/3, 081118/3, 111118/3 e 131118/3.

Il richiamo alimentare del Ministero della Salute (Ministero della Salute)

Cosa fare?

Se, dopo aver controllato le confezioni, notate che avete in casa proprio uno dei lotti contaminati, dovrete riportarli nel negozio o supermercato dove li avete acquistati e chiedere il rimborso mostrando lo scontrino.

I sintomi della salmonellosi

I sintomi più tipici riguardano il tratto gastrointestinale: dolori addominali, nausea, vomito, diarrea, febbre. Nelle forme cliniche più gravi si possono sviluppare batteriemie o infezioni focali che interessano le ossa o le meningi. Queste ultime forme o complicanze in genere colpiscono più i soggetti a rischio come gli anziani, i bambini, le donne in gravidanza e in generale chi ha un deficit immunitario derivante da una malattia o meno.