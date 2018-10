Gelatina in fogli Paneangeli ritirata dal mercato per Salmonella

Non passa giorno che non ci sia un richiamo dagli scaffali del supermercato di un qualche alimento che presenta problemi di contaminazione o altri problemi fisici, che tuttavia possono mettere a rischio la salute dei consumatori. Oggi tocca alla Gelatina in fogli Paneangeli, richiamata dal mercato per sospetta presenza del pericoloso batterio della Salmonella – che può causare un’infezione chiamata salmonellosi.

Il lotto contaminato

A essere stato richiamato è il lotto 24052/3 con scadenza 05/06/2021. La Denominazione di vendita è ‘Gelatina in fogli’. Nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato: Cameo S.p.A. – Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: DE RP-EV11-001G EG. Nome del produttore: Ewald-Gelatine GmbH. Sede dello stabilimento: Meddersheimer Str. 50 - D-55566 Bad Sobernheim. Descrizione peso/volume unità di vendita: 12 g. Motivo del richiamo: sospetta presenza di salmonella. Avvertenze: non consumare il prodotto, restituirlo presso il punto vendita d’acquisto.