Chi non vorrebbe lanciare contro il muro la sveglia che ogni mattina ci strappa dal nostro riposo? Anche se è bello poter restare sotto le coperte ancora un po’, quando si ha una reale difficoltà ad alzarsi, o una vera e propria incapacità, pare non si tratti di pigrizia ma di una condizione chiamata disania o clinomania.

Cosa ne pensano i medici

Molti medici, quando sentono parlare di disania storcono il naso, poiché questa condizione non è ufficialmente riconosciuta. Ma la difficoltà ad alzarsi al mattino è per molte persone una realtà indiscutibile. Per chi ne soffre, dover lasciare il letto e il suo tepore (specie durante la stagione fredda) è una vera e propria tortura. E spesso i sofferenti raccontano che l’idea di doversi alzare causa un vero e proprio panico, che pare sia un sintomo diffuso. C’è chi afferma anche di essere rimasto a letto per diversi giorni, come fosse malato per esempio di influenza, ma senza i sintomi di questa. Il pensiero di alzarsi per molti è fonte di attacchi d’ansia. Allo stesso modo, chi soffre di disania pare abbia bisogno di molte più ore di sonno, rispetto alle classiche sette o otto raccomandate.

Le cure

Per questa condizione, non essendo riconosciuta in medicina, non esistono cure specifiche. Tuttavia, pare che chi dice di soffrirne tragga beneficio dall’andare a letto presto la sera – per esempio, una o due ore prima del solito. Altro fattore importante, è ridurre tutti i possibili impedimenti a un sonno sano e ristoratore, come per esempio l’uso di apparecchi elettronici e schermi prima di andare a letto (per es. smartphone) o, peggio, quando si è già a letto. Avere orari regolari sia per l’andare a dormire che per alzarsi al mattino. Fare esercizi di rilassamento la sera o prima di andare a letto. Ridurre l’assunzione di cibi e bevande eccitanti.