A.A.A. Cercasi fumatori accaniti per un test che migliora la qualità e durata della vita

Vi presentiamo uno studio che ha, come obiettivo, far tornare il sorriso a tutti gli accaniti fumatori. Può partecipare chiunque, purché appartenga a una fascia di età compresa fra i 55 ai i 75 anni. Sono ammesse anche le persone che hanno smesso di fumare da un massimo di dieci anni. Il fattore realmente essenziale è che i volontari abbiano fumato – o stiano fumano – almeno 20 sigarette al giorno per trent’anni. Ecco tutti i dettagli di una ricerca che ha come scopo l’aumentare gli anni e la qualità della vita anche in chi ha seguito per molto tempo uno stile di vita errato.

Duemila volontari

Potranno aderire allo studio – denominato SMILE - un totale di duemila volontari allo scopo di dimezzare il rischio di mortalità per cancro ai polmoni e guadagnare almeno 10 anni in più di vita. A coordinarlo sarà l’Istituto Nazionale Tumori di Milano che, tra le altre cose, prevede - una volta all’anno - l’esecuzione della Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) spirale toracica a basse dosi di esposizione. «La decisione di inserire questo esame nel programma una volta l’anno è coerente con i risultati degli ultimi studi, MILD condotto all’INT e NELSON sviluppato da ricercatori olandesi. Entrambi hanno dimostrato l’efficacia della TAC nella diagnosi precoce del carcinoma polmonare. Sono risultati importanti, a riprova del fatto che è tempo di avviare sul territorio nazionale programmi di screening rivolti ai forti fumatori over 50, la fascia più a rischio di carcinoma polmonare», spiega Giovanni Apolone, direttore scientifico INT. E’ importante sottolineare che l’apparecchiatura TAC spirale toracica è particolarmente innovativa: «Questa nuova apparecchiatura si pone al vertice della tecnologia ora disponibile. Tra i vantaggi attesi, ci sono una straordinaria rapidità di esecuzione e, aspetto ancora più importante, l’esposizione, per la persona che si sottopone all’esame, a una dose minima di radiazioni, senza compromissione della qualità delle immagini», precisa Alfonso Vittorio Marchianò, direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini e Radioterapia dell’Istituto Tumori.

Proteina C-reattiva in ribasso

L’obiettivo di SMILE è, in primis, ridurre vertiginosamente i valori della PCR – la proteina C reattiva. Tale sostanza è considerata un importante marcatore per l’infiammazione cronica ed è associato a un alto rischio di mortalità per tumore al polmone. «Abbiamo appena pubblicato insieme all’Istituto Mario Negri di Milano uno studio che dimostra una riduzione del 50 per cento dei livelli di PCR a distanza di otto anni dalla cessazione del fumo. Sono ottimi risultati, ma a lungo termine. Per questo abbiamo deciso di «alzare l’asticella» e mettere a punto una serie di interventi da adottare in contemporanea alla cessazione dal fumo, per ridurre il prima possibile i valori della PCR», spiega Ugo Pastorino, direttore della Chirurgia Toracica all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Inoltre, verrà eseguito il test miRNA. Si tratta di molecole infinitesimali che vengono rilasciate nel momento in cui un organo è vittima di una malattia o di un’aggressione del sistema immunitario.

I vantaggi di essere un volontario

Ogni volontario allo studio riceverà un pacchetto completo che li aiuterà a stare meglio e magari anche a dire addio alle bionde. I 2000 partecipanti verranno suddivisi in gruppi: al primo gli verrà fornita una sostanza disintossicante, la Citisina che dovrebbe aiutare i fumatori a smettere in tempi relativamente brevi. Dopodiché tutti potranno assumere la cardioaspirina – un noto fluidificante del sangue e riduttore della PCR - e seguire delle regole indicate dagli esperti per quanto riguarda dieta e attività fisica. Il secondo gruppo, invece, oltre alla citisina dovrà seguire il percorso di smoking cessation. Il terzo gruppo avrà a disposizione solo la cardioaspirina e le indicazioni per una vita sana. Infine, il quarto gruppo, riceverà solo suggerimenti per un corretto stile di vita.

Citisina e movimento

La Citisina, lo ricordiamo, «è un principio attivo ben tollerato, pressoché privo di effetti collaterali e che a differenza della nicotina non crea dipendenza. Ha uno schema terapeutico che prevede più assunzioni giornaliere a causa dell’emivita breve del principio attivo. Questo suo limite però può essere anche la sua carta vincente perché sostituisce la ritualità della sigaretta», spiega Roberto Boffi, responsabile della Pneumologia e del Centro Antifumo dell’INT. Infine, non bisogna dimenticare le regole di buona condotta se si vuole cercare di preservare la propria salute: 30 minuti di movimento, come può essere una camminata a passo svelto, unito a un regime alimentare che possa ridurre l’infiammazione cronica. «Ci sono studi che hanno evidenziato il ruolo antinfiammatorio di alcuni alimenti. Sono quelli che privilegeremo nella messa a punto dei prospetti nutrizionali e che saranno consegnati alle persone aderenti al progetto (come, ad esempio, il pesce azzurro perché è ricco di Omega 3, il riso integrale che contiene la tricina, l’avena integrale per la presenza di avenantramide). Lo schema sarà stagionale e con una notevole varietà di scelta di cibi diversi, in modo da permettere alle persone di adattare il menù ai gusti personali. Inoltre, le indicazioni saranno ispirate alla tradizione mediterranea», conclude conclude Anna Villarini, biologa nutrizionista presso INT. Chi volesse ottenere maggiori informazioni per partecipare al programma SMILE può visitare il sito internet o chiamare il numero verde 800.213601.