L’apparecchio acustico rallenta la progressione della demenza

Alcuni scienziati hanno scoperto un metodo insolito per rallentare la progressione della demenza: utilizzare un semplice apparecchio acustico. Proprio così. Questo genere di dispositivi pare ridurre in maniera significativa il declino cognitivo legato all’età. Per arrivare a simili conclusioni è stato condotto uno studio su un campione abbastanza considerevole di persone affette da forme di demenza più o meno avanzate. Ecco i risultati ottenuti dal team dell'Università di Manchester.

Lo studio

Durante lo studio, i ricercatori hanno seguito in maniera attiva i progressi di oltre duemila persone tra il 1996 e il 2014. Tutti loro dovevano, di tanto in tanto, anche completare dei test mnemonici inerenti a varie frasi indicate da gruppo di studio. Inoltre, gli scienziati monitoravano il tasso di declino cognitivo che avevano i pazienti prima e dopo aver ricevuto un apparecchio acustico.

I risultati

Dai risultati è emerso che gli apparecchi acustici non sono riusciti a invertire totalmente il declino cognitivo ma sono riusciti a rallentare la progressione della malattia di ben tre quarti. La malattia, infatti, ha assistito a un rallentamento del 75%. D’altro canto, un gruppo separato di studio ha testato un numero pressochè identico di soggetti sottoponendoli a interventi chirurgici per la cataratta. In questo caso il declino è diminuito di circa la metà.

L’importanza dello screening

In seguito ai risultati ottenuti, i ricercatori ritengono che sia fondamentale che vengano promosse campagne di screening dell’udito e della vista per tutte le persone anziane. «Questi studi sottolineano l’importanza di superare le barriere che impediscono alle persone di accedere ad apparecchi acustici e audiovisivi. Non è del tutto chiaro il motivo per cui l'udito e i problemi visivi abbiano un impatto sul declino cognitivo, ma suppongo che l'isolamento, lo stigma e la conseguente mancanza di attività fisica legate ai problemi dell'udito e della vista possano avere qualcosa a che fare con esso. E ci sono barriere da superare - le persone potrebbero non voler indossare gli apparecchi acustici a causa dello stigma associato a indossarli, o sentono che l'amplificazione non è abbastanza buona o non sono confortevoli», conclude il dottor Piers Dawes. I risultati dello studio sono stati pubblicati sia sul Journal of American Geriatrics Society che su PloS One.