A quanto pare i cibi venduti dalla catena di fast food Pret a Manger hanno qualche problema. È infatti la stessa direzione aziendale a dare l’annuncio che è stata avviata un’inchiesta per far luce sulla morte di una seconda cliente, che sarebbe deceduta dopo aver consumato un panino denominato ‘super-veg rainbow flatbread’ (super vegetariano arcobaleno) o, come invece ritengono, uno yogurt. Come nel caso della 15enne Natasha Ednan-Laperouse, morta per shock anafilattico a causa degli allergeni presenti nel pane che aveva mangiato, il problema risiedeva nelle lacune dell’etichetta, che non riportata tutti gli ingredienti – e dunque l’eventuale presenza di allergeni.

La seconda vittima

A morire per quella che pare sia stata un’allergia fulminante, o shock anafilattico, è stata la signora Celia Marsh, di 42 anni e residente a Melksham, nella contea inglese del Wiltshire. Anche lei, come Natasha, avrebbe consumato un panino e uno yogurt (sulla carta, privo di lattosio) acquistati in un ristorante di Pret a Manger. Il decesso sarebbe avvenuto a fine 2017, ma se n’è avuta notizia soltanto ora. Al momento non è chiaro se a causare la morte per shock allergico sia stato il panino o lo yogurt, e difatti è in atto un rimpallo di responsabilità tra Pret a Manger e l’azienda produttrice Coyo.

Dopo il primo caso

A seguito della morte della giovane Natasha, avvenuta nel 2016, i vertici di Pret a Manger avevano assicurato che le etichette dei loro prodotti sarebbero state aggiornate e rese complete ne dichiarare ingredienti e possibili allergeni. Tuttavia, la seconda vittima fa pensare che vi sia stato qualche altro problema.

Le accuse

Pret a Manger ‘accusa’ la ditta produttrice dello yogurt che è il loro prodotto a essere responsabile della tragedia – un portavoce di Prtet a Porter avrebbe dichiarato che a seguito di successivi test dell’azienda e di due autorità indipendenti si sarebbe scoperto che lo yogurt privo di latticini Coyo conteneva invece tracce di proteine ​​del latte. Naturalmente l’azienda Coyo nega che possa essere stato il loro yogurt la causa del decesso. Quale che sia la verità, i parenti della signora Marsh, dopo aver mantenuto un «dignitoso» silenzio dopo l’improvvisa e inaspettata morte di Celia, hanno dichiarato che «vogliono risposte sul perché [lei] sia morta dopo aver pranzato con la sua famiglia». I vertici di Pret a Manger hanno risposto: «Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Celia Marsh, e cercheremo di aiutarli in ogni modo possibile».