Attenzione a questi pomodori: contengono frammenti di insetti. L’allerta del Ministero della Salute

Altro Ennesimo richiamo alimentare disposto dal Ministero della Salute. Come spesso accade, infatti, i prodotti industriali – anche quelli di grandi marche – possono essere soggetti a contaminazioni batteriche o di materiali inquinanti. Dopo i croissant Bauli di cui vi abbiamo parlato ieri, che contenevano il temibile batterio che causa la Listeriosi e le salsicce positive al microrganismo che provoca la Salmonellosi, oggi il pericolo deriverebbe da alcuni pomodori. Ecco la marca e il numero di lotto.

Presenza di impurità

I pomodori, oggetto del richiamo da parte del Ministero della Salute, conterrebbero – come si legge nel documento - «tracce di impurità». Per la precisione, alla voce «motivo del richiamo» si apprende che l’alimento è stato ritirato dal commercio a causa della «presenza di impurità derivanti da frammenti di insetti».

Marco e numero di lotto

I pomodori sotto accusa sarebbero quelli essiccati della linea GustiSardi a marchio La dispensa del fattore. La confezione con cui vengono commercializzati è quella da 250 grammi. Il numero di lotto a cui bisogna porre attenzione è il seguente: PG090818. La scadenza è prevista per il 9 agosto del 2019. Il produttore è un’azienda omonima (La dispensa del fattore) di Frau Emanuele. L’alimento viene prodotto nello stabilimento situato in via Nazionale 253 a Serrenti (Medio Campidano).

I pomodori de La Dispensa Del Fattore (La dispensa del fattore)

Cosa fare?

La prima cosa da fare è quella di controllare con attenzione le confezioni di pomodori secchi che si hanno in casa. Se l’azienda produttrice è la dispensa del fattore, verificare se si è in possesso del numero di lotto citato dal Ministero della Salute. In caso affermativo ci si può recare presso il punto vendita in cui è stato acquistato e richiedere il rimborso (presentando lo scontrino) o, a discrezione dell’esercente, si può anche ottenere la sostituzione con un prodotto analogo di pari importo. Qualora si fosse in possesso di un numero di lotto differente, invece, si possono consumare i pomodori in totale tranquillità.