Salmonella nelle merendine Bauli. Richiamato dal mercato un lotto. Ecco quale

Ancora un richiamo dal mercato di un prodotto alimentare contaminato dal pericoloso batterio salmonella, che provoca l’infezione salmonellosi. Questa volta tocca alle merendine del noto marchio Bauli. In particolare, si tratta dei croissant ai 5 cerali, a lievitazione naturale, con crema al latte.

Il lotto incriminato sarebbe dunque stato contaminato dalla salmonella, per cui se ne sconsiglia vivamente il consumo. Nel caso infatti si fosse già acquistato, è bene riportarlo al punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione.

Il lotto contaminato

Il prodotto è a marchio Bauli S.p.A., di via Verdi n. 31 – 37060 Castel D’Azzano in provincia di Verona. Il numero del lotto contaminato da Salmonella spp è: LA8312BR, con scadenza 30/11/2018. La confezione di vendita è quella da 300 grammi. Come accennato, il Ministero della Salute avverte di «non consumare il prodotto e di riconsegnare le eventuali confezioni al punto vendita di acquisto».

I sintomi della salmonella o salmonellosi

I sintomi e la loro gravità possono variare in base al tipo e all’entità dell’infezione. I più tipici sono i disturbi del tratto gastrointestinale come dolori addominali, nausea, vomito, diarrea, febbre. Ma in forme cliniche più gravi si possono sviluppare batteriemie o infezioni focali che interessano le ossa o le meningi. Queste ultime forme o complicanze in genere colpiscono più i soggetti a rischio come gli anziani, i bambini, le donne in gravidanza e in generale chi ha un deficit immunitario derivante da una malattia o meno.

Per approfondire: Salmonella e salmonellosi: cos'è, cause, sintomi e cure. Tutto quello che serve sapere sulla salmonella e la salmonellosi. Cosa accade se si ingerisce cibo contaminato, i sintomi, i pericoli, le cure. I differenti tipi di batteri gram-negativi e patogeni.