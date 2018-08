Attenzione a questo salmone: è contaminato da Listeria. A rischio anche l’acqua

Ennesimo richiamo alimentare: questa volta il pericolo deriverebbe dal salmone norvegese affumicato che conterebbe, con tutta probabilità, il batterio che provoca la listeriosi: il Listeria monocytogenes. Ma non solo, perché proprio in questi giorni il Ministero della Salute ha richiesto il ritiro dai supermercati anche di un’acqua oligominerale. Ecco i numeri di lotto per identificare i prodotti a rischio.

Nei supermercati Coop

Il salmone norvegese sarebbe stato venduto nei supermercati a marchio Coop e in tutti quelli riforniti da UniCoop Tirreno. Se avete acquistato del salmone, quindi, badate bene alle etichette prima del consumo: il lotto incriminato è il numero 801252 con scadenza 16.08.18 e 23.08.18. Il prodotto è stato messo in vendita con il marchio Kv Nordic e fa parte della linea salmone di Norvegia affumicato, venduto in confezioni da 50 grammi. Il salmone viene commercializzato da Eurofood S.P.A. Tutti gli altri lotti non sembrano essere stati contaminati, tuttavia, per qualsiasi dubbio o informazione è possibile rivolgersi al servizio clienti al numero 02.44.876.

Cos’è la Listeriosi

Si tratta di un’infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes. La malattia si contrae facilmente in seguito all’ingestione di cibo contaminato. A essere più soggetti a contaminazione sono i latticini prodotti da latte non pastorizzato, le carni lavorate e i salumi, insalate preconfezionate, verdure in genere e il pesce. La patologia può scatenare diversi sintomi gastroenterici come nausea, vomito e diarrea. Ma i soggetti più debilitati possono arrivare a sviluppare anche alcune forme di meningite, sintomi simil-influenzali, aborto, infezioni sistemiche e forte stanchezza.

A rischio anche l’Acqua

Un altro richiamo alimentare riguarda l’acqua oligominerale Santa Croce, a causa di particelle in sospensione ancora da caratterizzate. È venduta in bottiglie di vetro con il lotto numero BL060A10, la data di scadenza è prevista per marzo 2020. L’acqua proviene dalla sorgente Fiuggino (in provincia dell’Aquila). Qualora si avesse in casa il prodotto segnalato è importante richiedere il rimborso o la sostituzione presso il punto vendita in cui è stata acquistata.

Leggi anche: Listeria monocytogenes e listeriosi. Cos'è, i sintomi, la prevenzione

Che cos'è la Listeriosi causata dal batterio Listeria monocytogenes. Come si contrae l'infezione, sintomi, prevenzione e come riconoscerli