ROMA – Attenzione all’acqua minerale San Benedetto: non è da bere perché è contaminata da sostanze chimiche tossiche. In particolare, si tratta di un lotto che è stato richiamato dal Ministero della Salute affinché sia ritirato dal mercato. Nello specifico, è stata rilevata presenza consistente di contaminanti idrocarburici con prevalenza di xilene, trimetilbenzene, toluene, etilbenzene.

Il lotto di produzione è il numero: 23LKB8137E, il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è: 033PE1045. La denominazione di vendita è: Acqua Minerale San Benedetto. Nome del produttore: GRAN GUIZZA S.P.A. Sede dello stabilimento: via Statale 17 – Popoli (PE).

La data di scadenza o termine minimo di conservazione è: 16/11/2019. Descrizione peso/volume unità di vendita: bottiglie in Pet da 0,5 l.

Il Ministero della Salute raccomanda di non bere quest’acqua e, se già acquistata, di riportarla al punto vendita per ottenere la sostituzione o il rimborso del denaro speso.