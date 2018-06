Attenzione alle gengive infiammate, possono portare all'artrite reumatoide

AMSTERDAM – All’Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2018) di Amsterdam si parlato di come la malattia parodontale, ossia delle gengive, possa essere considerato un fattore chiave legato all’autoimmunità dietro a malattie come l’artrite reumatoide. Lo studio, condotto dai ricercatori del Leeds Institute of Rheumatic and Muscoskeletal Medicine and the Leeds Biomedical Research Centre (Uk), e presentato durante il Congresso, ha rivelato che vi una prevalenza di rischio di sviluppare l’artrite reumatoide (AR) nelle persone con infiammazione gengivale o parodontite [1].

Da dove arrivano gli anticorpi

«E’ stato dimostrato che gli anticorpi associati alla AR [artrite reumatoide], come gli anticorpi anti-proteina citrullinati, sono presenti molto prima di qualsiasi evidenza di malattia articolare. Questo suggerisce che provengono da un sito al di fuori delle articolazioni – ha spiegato il dott. Kulveer Mankia, principale autore dello studio – «Il nostro studio è il primo a descrivere la malattia parodontale clinica e l’abbondanza relativa dei batteri parodontali in questi individui a rischio. I nostri risultati supportano l’ipotesi che l’infiammazione locale alle superfici delle mucose, come le gengive in questo caso, possa fornire l’innesco primario per l’autoimmunità sistemica vista nella RA».

L’artrite reumatoide

E’ una malattia autoimmune, infiammatoria cronica, che colpisce le articolazioni di una persona, causando dolore e disabilità, spiega una nota EULAR. Può anche influenzare gli organi interni. L’artrite reumatoide è più comune nelle persone anziane, tuttavia c’è anche un’alta prevalenza in giovani adulti, adolescenti e persino bambini. In genere colpisce con più frequenza le donne rispetto agli uomini.

Gengive più malate in chi ha l’artrite reumatoide

La prevalenza della malattia gengivale è risultata aumentata nei pazienti con AR e potrebbe essere un iniziatore chiave dell’autoimmunità correlata all’AR. Questo perché l’autoimmunità in RA è caratterizzata da una risposta anticorpale alle proteine ​​citrullinate e il batterio orale Porphyromonas gingivalis (Pg) è l’unico agente patogeno umano noto per esprimere un enzima in grado di generare proteine ​​citrullinate [2]. «Accogliamo con favore questi dati nel presentare concetti che possano migliorare la comprensione clinica degli iniziatori chiave dell’artrite reumatoide – ha dichiarato il prof. Robert Landewé, presidente del comitato del programma scientifico, EULAR – Questo è un passo essenziale verso l’obiettivo finale della prevenzione delle malattie».

I risultati dello studio

Nei risultati dello studio si evidenzia come i dentisti abbiano diagnosticato la malattia gengivale in individui significativamente più a rischio rispetto ai controlli sani (73% vs 38%, p = 0,02). Inoltre, la percentuale di siti con livello di attacco clinico (CAL)? 2mm, profondità tasca (PD)? 4mm, sanguinamento al sondaggio (BOP), malattia parodontale (PDD) e malattia parodontale attiva (PDD + BOP), erano tutti significativamente maggiori negli individui a rischio rispetto ai controlli (p <0,05). Nei non fumatori, PDD e PDD attivo erano più prevalenti negli individui a rischio rispetto ai controlli [1].

I test

Per arrivare a queste conclusioni, il DNA è stato isolato dalla placca sottogengivale, accanto alle gengive, di ciascun partecipante e utilizzato per misurare i livelli di tre tipi di batteri, Pg, Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) e Filifactor Alocis. I risultati hanno mostrato che c’era una maggiore abbondanza di Pg e Aa in soggetti a rischio. Tuttavia, negli individui a rischio, solo la Pg era significativamente aumentata nei siti dentali sani ed era associata all’entità complessiva della malattia gengivale (p <0,001) [1]. Lo studio ha incluso 48 soggetti a rischio (test positivo per anticorpi anti-proteina citrullinata, sintomi muscoloscheletrici ma nessuna sinovite clinica), 26 pazienti con RA e 32 controlli sani. I tre gruppi erano equilibrati per età, sesso e fumo. Le persone a rischio sono state sottoposte a valutazione ecografica per valutare la presenza di sinovite subclinica; solo due (4%) sono stati trovati con sinovite ecografica. I dentisti hanno esaminato 6 siti per dente in ciascun partecipante e un consenso clinico è stato concordato in ciascuno dei tre dentisti [1].

Le malattie reumatiche e muscoloscheletriche

EULAR fornisce informazioni sulle malattie reumatiche e muscoloscheletriche (RMD), specificando che sono un gruppo eterogeneo di malattie che comunemente colpiscono le articolazioni, ma possono colpire qualsiasi organo del corpo. Ci sono più di 200 diversi RMD, che riguardano sia bambini che adulti. Solitamente sono causati da problemi del sistema immunitario, infiammazioni, infezioni o deterioramento graduale di articolazioni, muscoli e ossa. Molte di queste malattie sono a lungo termine e peggiorano nel tempo. Sono in genere dolorose e limitano le funzioni delle persone. Nei casi più gravi, le RMD possono risultare in disabilità significative, con un notevole impatto sulla qualità della vita e sull’aspettativa di vita [3].

