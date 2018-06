La maggior parte delle donne ama truccarsi. C’è chi si mette un filo di eyeliner o chi presta maggior attenzione all’ombretto. Ma quello che è certo è quasi ogni donna, al mattino, mette in risalto gli occhi utilizzando il mascara. Questo antichissimo prodotto, tuttavia, potrebbe anche causare gravissimi danni agli occhi se non viene rimosso completamente prima di andare a dormire. Ecco cosa è accaduto recentemente a una donna di cinquant’anni.

Un problema alle palpebre

Tutto inizia un giorno quando, poco dopo il risveglio, Theresa Lynch ha notato che le sue palpebre erano diventate pesanti e dolorose e gli occhi erano particolarmente irritati. Inizialmente non sembrava niente di che, decise quindi di tentare con appositi gel e colliri. La situazione, tuttavia, non sembrava migliorare affatto. Decise, perciò, di rivolgersi al proprio medico curante per approfondire la questione.

Un fatto sconcertante

Theresa ha 50 anni e usa il mascara da circa 25. È la mamma di due bambini e vive a Sidney, in Australia. Dopo aver eseguito approfondimenti circa la causa del suo malessere sia lei che i medici sono rimasti allibiti da cosa c’era dentro i suoi occhi: si trattava di grossi dossi calcificati, conosciuti con il nome di concrezioni calcaree, che si trovavano proprio al di sotto delle sue palpebre. Ma non solo: sollevando la palpebra si poteva vedere a occhio nudo come si erano formati dei noduli neri dovuti ai residui del mascara. «Erano incassati così in profondità che le particelle si accumulavano l'una sull'altra. Ero così a disagio. Le mie palpebre erano gonfie e pesanti perché ho lasciato il mascara troppo a lungo. Quando la dottoressa Robaei mi ha tirato indietro le palpebre, ha detto «oh mio dio, in tutta la mia carriera non ho mai visto niente di simile». Poteva vedere che il bianco dei miei occhi erano vitrei e iniettati di sangue».

Gli occhi di Theresa per non aver rimosso il mascara (Screenshot dal quotidiano The Sun)

Un rischio per la vista

I grumi che erano rimasti indisturbati da anni, causati dal frequente utilizzo del mascara, hanno rappresentato un grave rischio per la vista. Per guarirla, il medico ha dovuto adoperare sostanze anestetizzanti e 90 minuti di procedure mediche al fine di rimuovere tutti i grumi. Sul quotidiano The Sun sono state pubblicate delle immagini raccapriccianti che mostrano cosa era accaduto alla povera donna per non aver rimosso efficacemente il mascara per diversi anni, prima di coricarsi. «Ero scioccata, pensavo di aver fatto danni permanenti alla mia palpebra e non sarei mai tornata alla normalità. Ero caduta nella cattiva abitudine di usare un sacco di trucco e di non lavarlo via prima di andare a dormire. Non avrei mai dovuto lasciare che i miei occhi arrivassero in queste condizioni. È così importante struccarsi bene ogni notte. Non puoi perdere un solo giorno».

I pericoli nascosti del mascara

La dottoressa Robaei, che si è occupata del caso, ha detto che è importante che la gente sappia cosa è accaduto a Theresa, per evitare che accadano incidenti simili. Il mascara, infatti, può rappresentare pericoli inaspettati. «Ogni volta che Theresa sbatteva le palpebre, questi grumi sfregavano sulla superficie dell'occhio rappresentando un serio rischio per la sua vista. Se il graffio sulla superficie dell'occhio viene infettato, c'è il rischio che questo possa portare alla cecità, seppur si tratta di un fenomeno raro», spiega Robaei, oculista presso il Forest Eye Surgery. «Era certamente disabilitante. Ha subito cicatrici permanenti sulla palpebra e sulla superficie della sua cornea. I sintomi sono simili a quando qualcuno lancia una manciata di sabbia nei tuoi occhi: è costantemente irritante. Non molte donne stanno trattando seriamente la rimozione del loro mascara. Ma bisogna essere meticolosi. È stato un caso eccezionale, non avevo mai visto niente del genere. Ma questo è un rischio che molte persone non conoscono», conclude l’esperta. Attenzione, quindi, all’utilizzo dei prodotti cosmetici. Tutti – non solo il mascara – dovrebbero essere rimossi con attenzione prima di coricarsi.