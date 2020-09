Make up: una soluzione benessere per correggere imperfezioni e sentirsi belle

Salute e benessere trovano nel make up un alleato d’eccellenza. Un bel viso, una pelle priva di imperfezioni, permettono di migliorare i rapporti sociali e aiutano a elevare l’autostima. E’ risaputo che esiste un rapporto decisamente stretto fra cosmetica e psiche. Curare lo stato di salute fisico e prendersi cura di se stessi, di fatto, sono due aspetti che si combinano alla perfezione praticamente da sempre.

Per curarci utilizziamo la farmacologia, mentre per prenderci cura del nostro aspetto esteriore facciamo largo uso della cosmetica.

Poter attenuare le antiestetiche rughe o camuffarle alla perfezione, coprire le macchie della pelle e le cicatrici, nascondere gli inestetismi o renderli meno evidenti, ci permette di ottenere un look sano e piacevole.

Il make up per esaltare personalità e carattere

Un make up curato è in grado di fare magie, esaltando i tratti del viso e facendo delle irregolarità un autentico punto di forza.

Se sfruttati a dovere i benefici del maquillage consentono a ogni donna di esaltare i punti salienti della personalità e del carattere. Inutile ricordare che l’aspetto fisico è da sempre il miglior biglietto da visita di cui godere, e con il quale presentarci agli altri e soprattutto piacere a noi stessi.

Per piacere al partner poniamo l’accento sulle labbra

Per deliziare il nostro partner e conquistarlo possiamo fare ricorso al make up, scegliendo ad esempio di esaltare la linea delle labbra, puntando sui colori decisi e sulle rotondità. Le labbra sono da sempre un simbolo di femminilità e sensualità, per questo è bene non sottovalutare l’effetto tentatore della bocca, scegliendo un color rosso fuoco, che esalta le forme e stuzzica inevitabilmente la fantasia.

Rossetti nude per un effetto naturale del make up

Il rossetto nude è un autentico must. Amato dalla stragrande maggioranza delle donne, garantisce una soluzione decisamente naturale. Proposto in sfumature diverse può contare su nuance tendenti al color pesca, al marrone, al beige o al rosa. La scelta della tonalità si deve rifare perfettamente al colore dell’incarnato del viso e considerare la tinta naturale delle labbra. Perfetto per chi ha una carnagione calda o un’intensa abbronzatura, il rossetto nude deve essere più scuro rispetto al colore delle labbra. A completare l’effetto del rossetto non può mancare la definizione del contorno, da realizzarsi utilizzando una matita di una tonalità più intensa.

Giochiamo sul colore delle labbra per reinventarci il look con fantasia

Scegliere il colore delle labbra ci permette di giocare e sentirci uniche, con uno stile da considerarsi solo nostro. I trend più attuali puntano ad un trucco labbra curato.

L’ampia palette di colori ci permette di trovare la soluzione più adeguata all’incarnato del viso, seguendo anche le tendenze del momento

Le proposte rossetto di ultima generazione si rifanno a consistenze ultra-cremose, luminose e vellutate, che aderiscono perfettamente e vantano una straordinaria e prolungata tenuta della texture.

Oltre a garantire il colore prediletto i rossetti più attuali regalano il giusto grado di idratazione alle labbra, ma svolgono anche un’incisiva azione anti-età, preservando le pieghe della bocca dai radicali liberi, dallo smog e dal sempre più elevato grado di inquinamento.