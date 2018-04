NAPOLI – Muore a 16 anni, Luigi Passaro di Marano. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali la causa è meningite. Anche la sorella Chiara, di vent’anni è stata poco dopo ricoverata, all’ospedale Cotugno, in preda a febbre alta, e ora è sotto osservazione – nella speranza che non si tratti dello stesso batterio e che possa essere salvata.

La vicenda

Il 16enne Luigi Passaro è giunto in condizioni critiche al Pronto soccorso del Cardarelli verso le 5:00 del mattino di ieri. Subito soccorso dal personale ospedaliero, viste le sue gravi condizioni è stato ammesso con il massimo grado di urgenza. Nonostante tutti i tentativi di salvarlo, da parte dei medici, il giovane Luigi è spirato verso le 6:45.

L’ulteriore dramma

Come se non bastasse, qualche ora dopo anche la sorella maggiore, Chiara, di 20 anni arriva al Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli accusando febbre molto alta. Anche qui, visti poi i precedenti, si sospetta un’infezione da meningococco. Lei, tuttavia, viene trasferita all’ospedale Cotugno, dove è stata posta sotto osservazione.

Positivo

Sebbene si fosse quasi certi che la morte del giovane Luigi Passaro fosse da imputare alla meningite, i sanitari hanno disposto tutti gli accertamenti del caso. La conferma che si trattasse di infezione da meningococco è giunta qualche tempo dopo dal laboratorio dell’ospedale Cotugno – a cui i medici del Cardarelli avevano inviato i campioni di sangue del giovane.

Una notizia più confortante

Gli stessi esami ematici condotti al Cotugno su un prelievo fatto alla sorella del ragazzo avrebbero, per fortuna, escluso la positività al meningococco. Il prof. Rodolfo Punzi, Direttore del dipartimento di Malattie infettive e urgenze infettivologiche dell’Ospedale Cotugno, a tale proposito ha dichiarato che, al momento, i dati clinici e di laboratorio consentirebbero di escludere l’ipotesi di infezione da meningococco. Tuttavia, la ragazza resta sotto osservazione e sono previsti altri accertamenti.

La profilassi

Come da procedura, la Direzione generale del Cardarelli si è messa in contatto con all'Asl Napoli 2 Nord, la quale ha poi predisposto gli interventi di profilassi per tutti coloro che sono entrati in contatto con Luigi Passaro: sia i familiari che il personale medico e paramedico.