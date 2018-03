Attenzione agli integratori Falcon Labs, contengono pericolosi steroidi

ROMA – In una nota pubblicata sul proprio sito, il Ministero della Salute fa sapere che attraverso il sistema di allerta RASFF è stato segnalato il richiamo dei prodotti a marchio Falcon Labs per la presenza di steroidi. Nel sito dell’Autorità sanitaria irlandese (FSAI), con la notifica 2018.0607, è dichiarato che l’origine degli integratori alimentari, nonché la tracciabilità, è sconosciuta.

I lotti a rischio

Al momento si sa che i prodotti coinvolti sono denominati:

SUPERCLEN 60 capsule lotto 77142 con scadenza agosto 2018

OXYBURNPRO 60 capsule (non è riportato lotto e scadenza)

SUPERDRIVE 60 capsule (non è riportato lotto e scadenza)

Tali prodotti – avverte il Ministero – sono stati venduti anche online e pertanto, si invitano i consumatori in caso li avessero acquistati di non consumarli. Il Ministero della Salute, in seguito all’allerta, ha comunque richiesto ulteriori informazioni circa l’eventuale vendita in Italia.