Lo smartphone e altri dispositivi elettronici hanno cambiato radicalmente il nostro modo di concepire la vita. E forse, un giorno, questi semplici strumenti sostituiranno la maggior parte dei macchinari utilizzati fino a oggi. Uno di questi potrebbe essere lo sfigmomanometro: grazie all’idea di alcuni scienziati, infatti, il vostro cellulare potrebbe misurare, in maniera precisa, la pressione arteriosa. Ecco come.

Non solo app

Per permettere a un semplice cellulare di trasformarsi in una sorta di sfigmomanometro, alcuni ricercatori della Michigan State University (Stati Uniti), hanno realizzato un kit composto da un hardware e un software che siano in grado di misurare con estrema precisione la pressione sanguigna. Il metodo si è rilevato addirittura più accurato dei tradizionali misuratori da polso.

Arteria palmare

«Abbiamo preso di mira un'arteria diversa, l'arteria palmare digitale, per darci un controllo migliore della misurazione. Siamo rimasti entusiasti quando abbiamo convalidato questa posizione. Essere in grado di usare la punta delle dita rende il nostro approccio molto più facile e più accessibile», dichiarato il dottor Chandrasekhar, autore principale dello studio.

Come funziona

Il dispositivo sfrutta l’utilizzo di due particolari sensori: uno ottico e uno di forza. Entrambi, insieme ad altri circuiti, vengono alloggiati in una custodia spessa un centimetro che si collega al retro del telefono. Per misurare la pressione, bisogna quindi accendere l’app e poi inserire la punta del dito nell’apposito sensore.

L’importanza della pressione

Il telefono va tenuto indicativamente a livello del cuore, durante la misurazione l’utente dovrà verificare, attraverso l’applicazione, che si sta esercitando la forza corretta attraverso le dita. «Un punto chiave era vedere se gli utenti potevano applicare correttamente la pressione delle dita nel tempo», ha spiegato il professor Ramakrishna Mukkamala, coautore dello studio. «Siamo stati contenti di vedere che il 90% delle persone che lo hanno provato erano in grado di farlo facilmente dopo solo uno o due tentativi».

Pochi controlli

Il problema principale della salute cardiovascolare, non consiste tanto nella cura e nella prevenzione, piuttosto nel fatto che sono ancora molte le persone che non la tengono sotto controllo. «Questa invenzione offre ai pazienti un'opzione conveniente, che tiene un registro delle misurazioni giornaliere producendo una media accurata, scartando un'anomalia di misurazione occasionale», spiega Mukkamala.

Ulteriori miglioramenti

Il team di ricerca intende, nei prossimi mesi, effettuare ulteriori miglioramenti basati sui regolamenti dell’Association for the Advancement of Medical Instrumentation. I risultati ottenuti dai ricercatori sono stati pubblicati su Science Translational Medicine.