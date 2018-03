TREVISO - Ne abbiamo parlato alcuni giorni fa: le mamme che seguono una dieta vegana in gravidanza possono mettere a serio rischio la vita del nuovo nascituro. In particolare, recenti ricerche hanno messo in evidenza come il feto possa assistere a problematiche piuttosto collegate allo sviluppo del sistema nervoso. Ma evidentemente si possono manifestare anche altre gravi condizioni. È accaduto a due bambini veneti, figli di due madri diverse, che sono stati portati in ospedale a causa di gravi deficit provocati proprio dalla dieta vegana.

Dieta vegana fai da te

A quanto pare entrambe le madri avevano seguito una dieta vegana per tutta la gravidanza e, in più, lo hanno fatto senza una consulenza medica ma con il classico metodo fai da te. Tutto ciò sembra aver causato gravi malnutrizioni e deficit di vitamina B12 in due bambini di pochi mesi. Entrambi ricoverati all’ospedale Ca’Foncello di Treviso.

Nessun dubbio

Per chi pensasse che la causa potrebbe essere attribuibile anche ad altri fattori, smentiamo subito: i medici non hanno alcun dubbio. Il grave deficit è stato provocato da un comportamento alimentare eccessivamente ristretto condotto dalla mamma fin dalla gravidanza.

Gravi difficoltà motorie

«I bambini accusavano sintomi di stanchezza e gravi difficoltà motorie: faticavano a stare seduti, a sostenere bene la testa e a coordinare i movimenti», spiega il pediatria Stefano Martelossi a La Tribuna di Treviso. Ciò che più ha stupito il personale sanitario, tuttavia, è che «queste mamme erano del tutto ignare della pesante carenza di vitamina B12 alla quale hanno esposto i loro piccoli ed anche se stesse durante la gestazione».

Inizialmente sembrava tutto a posto

I parti di entrambe le mamme sembravano essere andati bene, tuttavia un po’ di tempo dopo i piccoli hanno cominciato ad accusare i primi sintomi rilevando un enorme ritardo nello sviluppo psicomotorio. Solo dopo esami approfonditi si è potuta determinare la causa per entrambe le mamme vegane: i piccoli erano in gravissimo deficit di vitamina B12.