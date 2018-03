CLEVELAND – Ricercatori della The North American Menopause Society (NAMS) in Ohio, sanno che l'ansia oltre a essere uno dei disturbi mentali più comuni, è più probabile che colpisca le donne, specialmente le donne di mezza età. E nonostante questa condizione possa essere causata da molti fattori, con questo nuovo studio si è scoperto che la quantità di grasso addominale di una donna potrebbe aumentare le sue possibilità proprio di sviluppare ansia.

Fame da stress

Secondo i ricercatori una componente chiave può essere trovata in quella che viene definita 'fame da stress'. Questo fattore, tra le altre cose, può portare a un girovita più largo. Ma quale rapporto c'è tra la larghezza della vita e l'ansia? E' quello che hanno cercato di scoprire gli autori dello studio, i cui risultati sono pubblicati online su Menopause, la rivista della North American Menopause Society (NAMS).

Lo studio e l'ansia

In questo studio, gli scienziati hanno analizzato i dati di oltre 5.580 donne latino-americane di mezza età (età media 49,7 anni). Durante l'analisi, il rapporto causa-effetto è stato capovolto per determinare se il grasso addominale maggiore (definito come rapporto altezza/vita in questo esempio) potrebbe aumentare le probabilità di sviluppare l'ansia in una donna. Anche se questa non è la prima volta che questa relazione è stata esaminata – scrivono i ricercatori – questo studio è il primo del suo genere noto per utilizzare il rapporto vita/altezza come collegamento specifico all'ansia. Il rapporto vita/altezza è stato indicato come l'indicatore che meglio valuta il rischio cardiometabolico. Una linea guida generale è che una donna è considerata obesa se la sua vita misura più della metà della sua altezza, precisano gli autori dello studio.

Oltre la metà soffre di ansia

Come riportato nell'articolo ' Association between waist-to-height ratio and anxiety in middle-aged women: a secondary analysis of a cross-sectional multicenter Latin American study', si scopre che il 58% della popolazione studiata era in postmenopausa e il 61,3% riferiva di soffrire di ansia. Lo studio ha rilevato che quelle donne classificate nel terzo medio e superiore dei rapporti vita/altezza avevano significativamente più probabilità di soffrire di ansia, e quelle nel terzo superiore avevano più probabilità di mostrare effettivamente segni di ansia rispetto alle donne nei due terzi-inferiori.

Una fonte di preoccupazione

Nell'articolo, i ricercatori riportano come l'ansia sia motivo di preoccupazione perché è legata a malattie cardiache, diabete, problemi alla tiroide, disturbi respiratori e abuso di droghe e farmaci, tra gli altri problemi medici documentati. La ricerca ha mostrato un aumento della frequenza dell'ansia nelle donne durante la mezza età, probabilmente a causa della diminuzione dei livelli di estrogeni, che hanno un ruolo neuroprotettivo.

Il ruolo degli ormoni

«I cambiamenti ormonali – spiega JoAnn Pinkerton, direttore esecutivo di NAMS – possono essere coinvolti nello sviluppo sia dell'ansia che dell'obesità addominale a causa del loro ruolo nel cervello e nella distribuzione del grasso. Questo studio fornisce preziose informazioni per gli operatori sanitari che trattano le donne di mezza età, perché implica che il rapporto altezza/vita potrebbe essere un buon indicatore per valutare i pazienti per l'ansia».

Per ulteriori informazioni sulla menopausa e sull'invecchiamento in buona salute, si può visitare http://www.menopausa.org.

