Tossine e micotossine nei bastoncini di frumento, richiamato un lotto contaminato

ROMA – Bastoncini di frumento con crusca contaminati da micotossine. Per questo motivo Conad e il Ministero della Salute hanno richiamato dal mercato un lotto per la presenza di micotossine (DON e ocratossina A) in quantità superiore ai limiti di legge. La contaminazione è emersa durante le analisi di autocontrollo eseguite di routine da Conad. La presenza delle micotossine è poi stata confermata dalle controanalisi.

Il lotto contaminato dalle micotossine

Il prodotto interessato dalla contaminazione è venduto in confezioni da 375 grami. La scadenza riporta che è da consumarsi preferibilmente entro il 26/04/2019 (EAN 8003170033474). I bastoncini con crusca di frumento AC Alimentum Conad richiamati sono prodotti dall’azienda Molino Nicoli SpA nello stabilimento di via Locatelli, 6 a Costa di Mezzate, in provincia di Bergamo.

Non consumarli

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto interessato dal richiamo e, se già acquistato, di riportarlo al punto vendita Conad d’acquisto, dove sarà sostituito o si verrà rimborsati della spesa sostenuta.