Influenza, ecco il farmaco che la fa passare in un giorno solo

GIAPPONE – Dopo che tutto il mondo, Italia compresa, è stato flagellato da un'influenza mai così agguerrita come quella di quest'anno, una buona notizia arriva dal Giappone. Lì, il ministero della Sanità, del Lavoro e del Welfare, venerdì scorso ha approvato un nuovo farmaco che l'azienda farmaceutica Shionogi sostiene ucciderà il virus dell'influenza in un giorno.

Il farmaco killer

Secondo quanto riportato dai media locali, la Shionogi ha ottenuto l'approvazione rapida per iniziare a vendere da subito il farmaco Xofluza in Giappone. Tuttavia, pare che la pillola killer del virus dell'influenza potrebbe non essere disponibile prima del maggio prossimo perché non è stato anche fissato un prezzo di vendita. Le autorità giapponesi, secondo quanto riportato dal Nikkei Asian Review, hanno preso in considerazione i dati di un primo trial clinico nel prendere una decisione. Il farmaco Xofluza, che è stato sviluppato nel 2015, è il primo farmaco a essere approvato attraverso il sistema di revisione rapida.

Arriverà anche in Europa

Secondo un accordo con la Shionogi, a portare il nuovo farmaco nel resto del mondo – Europa compresa, ci penserà la casa farmaceutica svizzera Roche. Al momento si è giunti a una fase finale di un secondo trial tardivo. Le due case farmaceutiche pare abbiano in programma di presentare la domanda di approvazione all'FDA Usa dopo il secondo trial clinico.

I risultati degli studi

Le due case farmaceutiche, a sostegno dell'efficacia del loro prodotto, hanno presentato i risultati di un studio clinico in fase avanzata su pazienti influenzati giapponesi e americani. Dai test è emerso che il tempo medio impiegato da Xofluza per liberare i pazienti dal virus era di 24 ore. Il noto e controverso Tamiflu (sospettato di indurre al suicidio e altri gravi problemi), sempre della Roche, al momento è tra i pochi farmaci utilizzati per curare le persone colpite dall'influenza. Tuttavia, a differenza dello Xofluza, ha impiegato tre volte più tempo nel processo di eliminazione del virus. Il Xofluza necessita solo di una dose singola rispetto a Tamiflu che richiedere cinque giorni.

Come agisce

I farmaci esistenti contro l'influenza agiscono lentamente. Cosa che consente al virus di dirottare le cellule e impedire che il nuovo materiale virale sfugga e infetti altre cellule. Invece, il Xofluza blocca il virus influenzale e gli impedisce di dirottare le altre cellule umane. Oltre a offrire un sollievo più rapido, la Shionogi ha affermato che il suo farmaco riduce gli effetti contagiosi del virus, inclusa la prevenzione della rapida diffusione di infezioni ad altre persone. In una nota, l'azienda farmaceutica ha inoltre sottolineato che il nuovo farmaco può anche trattare i ceppi influenzali di tipo B.