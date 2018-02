Vaccini. Lorenzin: Lega Nord e M5S cavalcano posizioni antiscientifiche

ROMA - «Di fronte alla deriva del tema dei vaccini sono entrata nel Governo col caso Stamina per una terapia non brevettata, una grandissima truffa di Vannoni bloccata da un movimento anti scientifico. Oggi coi vaccini mi sono ritrovata la Lega Nord e il Movimento Cinque Stelle cavalcare delle posizioni anti scientifiche che mettono a rischio la salute dei cittadini. C'è necessità di una forza politica che dia voce alla scienza perché in parlamento ci siano decisioni sulle conoscenze e alla cultura scientifica». Lo dice il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in una intervista all'emittente campana Canale 21.