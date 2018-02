Grazie a Nadia Toffa per la testimonianza sulla lotta al cancro, il plauso della Lorenzin

ROMA – Nadia Toffa è tornata. E lo ha fatto alla grande in Tv raccontando la sua 'avventura'. Il suo messaggio, per altro forte, non è passato inosservato neanche al ministro della Salute Beatrice Lorenzin. «Oggi dovremmo tutti ringraziare Nadia Toffa – ha dichiarato Lorenzin – La sua testimonianza è importantissima, dà coraggio a tutti gli uomini e le donne che stanno lottando contro il cancro».

«Devono sapere che non sono soli e che tutto il mondo della medicina, della ricerca e del volontariato combatte con loro. Oggi il cancro si può battere – prosegue su Facebook il ministero della Salute – È importante, di fronte a questa malattia, non affidarsi ai ciarlatani e alle finte cure, affidatevi ai medici e alla scienza: fatevi aiutare dalla meravigliosa rete di volontari che in tutta Italia sostiene le famiglie».