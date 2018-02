Nadia Toffa è tornata alle sue 'Iene': Ho avuto un cancro. Siamo dei guerrieri

ROMA – In molti ricorderanno la vicenda del 'misterioso' malore che aveva colpito il 2 dicembre scorso la conduttrice del programma Tv Le Iene. Ma, ora, dopo oltre due mesi, Nadia Toffa è tornata, e lo fa con una confessione shock. «Ho avuto un cancro», dice in diretta tv. «In questi due mesi mi sono curata, ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l'operazione. Mi hanno tolto il cento per cento di quel cancro, ma ho fatto le terapie preventive perché poteva essere rimasta una cellula malata».

Il malore e la scoperta

La Toffa ricorda il malore che ebbe a Trieste il 2 dicembre scorso. Uno svenimento. Poi i controlli e la scoperta. «Non ci si deve vergognare, non mi devo vergognare neppure di questa parrucca che indosso». «Ci sono stati momenti difficili, quando c'è la prima ciocca di capelli che ti rimane in mano è un momento forte. Mi è venuta in mente Gabriella, la bambina di Taranto che raccontava a Le Iene il suo tumore, quando perdeva i capelli».

L'appello dei 'guerrieri'

Poi la Toffa lancia un appello a tutti: «Vi chiedo normalità, continuate a prendermi in giro. Se mi incontrate per strada comportatevi come prima, ditemi le stesse cose che mi dicevate prima. Non trattateci da persone malate, siamo dei guerrieri. Chi combatte contro il cancro è un figo pazzesco». Un messaggio rivolto anche agli abitanti della Terra dei Fuochi o quelli di Taranto: «Ora posso dire che mi sento come voi». Infine, il messaggio forse più importante. Nadia spesso in questi anni ha fatto servizi e inchieste su 'medici farlocchi', su 'showgirl che consigliavano pomate e altre cose per curare il cancro'. Bene, «dal profondo del cuore dico a tutti che le uniche cure per curare il cancro sono la chemio e la radio».