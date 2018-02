Vaccini: per il bene del Paese, Grillo la smetta con la propaganda

ROMA – Continuano i battibecchi sulla questione vaccini e la Campagna elettorale per le elezioni politiche di marzo 2018. «Grillo continua a giocare col fuoco. Sui vaccini il M5s ha mostrato tutto il suo pressapochismo. La politica deve pensare al bene del paese, al bene dei suoi cittadini. Ricordiamo ancora una volta a Grillo che il M5S, per pura propaganda e sempre per un pugno di voti, ha appoggiato, senza curarsi mai delle conseguenze, metodi che non hanno mai avuto alcun riscontro scientifico, come ad esempio Stamina, i cui risultati hanno portato spesso alla morte di chi si è rivolto a queste cure». Lo afferma la deputata del Pd Alessia Rotta.

«E' una vergogna che si continui a giocare sulla pelle dei cittadini, specie dei bambini – aggiunge Rotta – I vaccini sono al servizio della nostra comunità, e nel corso degli anni, ne hanno garantito il benessere. Sono uno strumento per il progresso della nostra società. Grillo la smetta con le strumentalizzazioni. Nessuna lezione da chi candida irresponsabilmente tra le sue fila, come è successo in Veneto con il caso di Sara Cunial, sostenitori dei No vax».