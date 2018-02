Beatrice Lorenzin, sui vaccini Raggi o è in malafede o non sa nulla

ROMA - «La Raggi è molto incompetente a mio parere, è un pessimo sindaco. I sindaci dovrebbero occuparsi primariamente di risolvere i problemi della loro città». Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin tornando, intervistata a Uno Mattina su Rai 1, sulla polemica sulle vaccinazioni obbligatorie.

«La Raggi si è andata a inoltrare in un tema per cui o è in malafede o non sa nulla - ha aggiunto la Lorenzin – Se è in malafede lo è perché la legge prevede molto chiaramente che se entro il 10 marzo non sono state effettuate le vaccinazioni perché la prenotazione è successiva, basta che venga esibita la ricevuta della prenotazione e i bambini non hanno alcun problema» nel poter continuare a frequentare la scuola. «Se, invece, la Raggi non è in malafede ma è perché non conosce la norma, dico che prima di scrivere una mozione dovrebbe informarsi», ha concluso la Lorenzin.