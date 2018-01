Nello Yogurt presenza di corpi estranei, il Ministero della Salute richiama tutti i lotti

ROMA – Ennesimo richiamo di un prodotto alimentare che presenta problemi e un rischio per i consumatori. Questa volta, il Ministero della Salute ha dato comunicazione del richiamo da parte della catena di supermercati Eurospin Italia di alcuni yogurt venduto con il marchio Pascoli Italiani. Il motivo è la possibile presenza di frammenti di plastica dura nel prodotto stesso, derivanti dal contenitore di plastica.

I lotti interessati

A essere interessati dal richiamo dal commercio sarebbero tutti i lotti e le relative scadenze degli yogurt. In particolare, lo yogurt intero con confetti al cioccolato al gusto banana e fragola della marca Pascoli Italiani, venduto in confezione da 120 grammi. I vasetti richiamati sono prodotti dalla azienda Latte Montagna Alto Adige Soc. Agr. COOP, di via Innsbruck 43, 39100 Bolzano. Marchio di riconoscimento: IT417CE. Tutti i prodotti sono confezionati per Eurospin Italia.

Eurospin raccomanda di non consumare lo yogurt e di riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso del denaro speso.