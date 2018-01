Forni a microonde in Europa: emettono lo stesso biossido di carbonio di 7 milioni di automobili

Se osserviamo bene il mondo attorno a noi non possiamo fare a meno di notare come il nostro pianeta stia assistendo a un rapido declino. Colpa della nostra tecnologia che tanto innovativa non è se giorno per giorno distrugge un tassello in più dell’ambiente in cui viviamo. L’inquinamento atmosferico sta arrivando ai livelli massimi e secondo gli esperti, nei prossimi vent’anni, si assisterà a un notevole incremento dei decessi dovuti a questo fenomeno. Nonostante ciò, stiamo continuando la nostra folle corsa verso una scienza che strapperà via noi, il nostro pianeta e le nostre origini.

Microonde nocive

Secondo un recente studio condotto dall’Università di Manchester, il numero di forni a microonde che si trova in tutta l’Unione Europea emette la stessa quantità di anidride carbonica di 7 milioni di automobili. In pratica tutti gli elettrodomestici che generano microonde sono responsabili di 7,7 milioni di tonnellate di biossido di carbonio, quasi la stessa quantità delle emissioni annuali di 6,8 milioni di automobili in circolazione. Solo in Italia vi sono mediamente 37 milioni di auto (o altri veicoli a motore) regolarmente registrati.

Come tre centrali a gas

Secondo i dati ottenuti dal team di ricerca di Manchester le microonde generate nell’Unione Europea consumano ogni ora 9,4 terawatt di elettricità, corrispondenti all’elettricità utilizzata da tre grandi centrali a gas. Ciò significa che è necessario che ognuno di noi ci metta il massimo dell’impegno per ridurre il consumo e utilizzate le microonde nel modo più efficiente possibile. Un esempio, spiegano gli studiosi, è quello di ridurre il consumo di elettricità impostando i forni in modo da adeguare il tempo di cottura al tipo di cibo.

Anche i rifiuti sono un problema

Un altro enorme problema è rappresentato dallo smaltimento delle apparecchiature elettroniche (a microonde): solo nel 2005 sono state eleminate 184.000 tonnellate di rifiuti e si stima che a breve sfioreremo i 200mila. Secondo il dottor Alejandro Gallego-Schmid, della School of Chemical Engineering and Analytical Science dell'Università di Manchester, il problema potrebbe essere dovuto al rapido sviluppo tecnologico e il conseguente calo di prezzi che porta molte persone a comprare nuovi modelli, disfandosi dei precedenti con molta leggerezza. «I consumatori ora tendono ad acquistare nuovi elettrodomestici prima che quelli esistenti raggiungano la fine della loro vita utile in quanto i prodotti elettronici sono diventati oggetti di moda. Di conseguenza, le apparecchiature elettriche dismesse, come i forni a microonde, sono uno dei flussi di rifiuti in più rapida crescita in tutto il mondo».

E’ essenziale prendere provvedimenti

«Dato che i forni a microonde rappresentano la percentuale più alta di vendite di tutti i tipi di forni nell'UE, è sempre più importante iniziare ad affrontare il loro impatto sull'utilizzo delle risorse e sui rifiuti a fine vita», ha dichiarato Gallego-Schmid.

Ma non tutti la pensano così

In realtà non tutte le persone la pensano allo stesso modo. Secondo altri scienziati il paragone tra le emissioni nocive delle auto e i forni a microonde non regge. David Reay, professore dell'Università di Edimburgo, ritiene che «dire che i forni a microonde sono dannosi per l'ambiente come le auto è come fare un confronto tra mele e arance», quindi a suo avviso affermare che i forni a microonde provochino gli stessi danni all’ambiente è del tutto errata. Infatti, «Gli ultimi dati mostrano che le auto nel Regno Unito hanno emesso l’equivalente di 69 milioni di tonnellate di CO2 nel 2015. Questa quantità è 10 volte quella stimata sull’emissione annuale di tutti i forni a microonde di tutta l'UE. In sintesi, il lavoro svolto è stato ben eseguito allo scopo di stimare le emissioni del ciclo di vita dei forni a microonde, ma dire che "le microonde potrebbero essere tanto dannose per l'ambiente quanto le automobili" è molto fuorviante, secondo me», conclude David Reay.