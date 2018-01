Una scarsa igiene orale potrebbe causare diversi tipi di cancro

Quello di cui stiamo per parlarvi non è il primo studio che ha sottolineato la relazione tra una scarsa igiene orale e la comparsa del cancro. Lavare male i denti, infatti, può portare alla parodontite – una malattia gengivale che aumenta il rischio di assistere a una formazione tumorale. Di recente, alcuni ricercatori dell'Università di Tufts (negli Stati Uniti), avevano dimostrato che i partecipanti che avevano una scarsa igiene orale - o gli mancavano alcuni denti - presentavano un’aumentata probabilità (dell'80%) di sviluppare il cancro al colon o ai polmoni. Ora un altro team di ricerca ha trovato un’associazione anche con il tanto temibile tumore al pancreas.

Colpa dei batteri

«Questi studi hanno dimostrato per la prima volta che i fattori di virulenza dei batteri patogeni tipici della malattia gengivale sono in grado di diffondersi dalla bocca ad altre parti del corpo», ha dichiarato il dottor Timo Sorsa dell'Università di Helsinki. «È molto probabile che in combinazione con i batteri partecipi ai meccanismi centrali di distruzione dei tessuti correlati al cancro».

Come prevenire il cancro?

Se è vero che molti casi di cancro sono direttamente collegati con la parodontite, è indubbio che non trascurare l’igiene orale può aiutarci a ridurre il rischio. Secondo gli scienziati si può ridurre il rischio lavando i denti almeno due volte al giorno, utilizzando un filo interdentale, come suggerito anche dal National Health Service. A detta degli esperti, la forte infiammazione che si verifica a livello del cavo orale aiuta i batteri a diffondersi in altre parti del corpo, incluso il pancreas.

I batteri sotto accusa

Lo studio, pubblicato sul British Journal of Cancer, è stato in grado di dimostrare che i batteri Treponema denticola, tipici delle malattie parodontali, svolgono un importante ruolo nell'insorgenza del cancro del pancreas.