La soluzione per l’impotenza: il gel con nitroglicerina esplosiva. È 12 volte più forte del Viagra

Non è uno scherzo, e neppure una Fake News, è tutto vero: nella disperata ricerca contro l’impotenza funzionale alcuni ricercatori hanno trovato un rimedio alquanto alternativo. E anche se a prima vista pone seri dubbi sia sull’utilità che sull’efficacia del prodotto, c’è chi è pronto a giurare che si tratti del migliore rimedio contro la disfunzione erettile. E pare funzionare 12 volte più velocemente del Viagra. Ecco i dettagli del prodotto.

La nitroglicerina contro la disfunzione erettile

Tra le tante sostanze che ci possono venire in mente contro la disfunzione erettile, difficilmente si pensa pensa alla nitroglicerina. Invece alcuni scienziati lo hanno fatto, rendendola disponibile in gel. E la soluzione pare funzionare perfettamente. Inoltre il prodotto si è dimostrato sette volte su dieci efficace nel curare totalmente l’impotenza.

Esplosione spontanea

Perché usare la nitroglicerina? Ma è semplice: per farla esplodere. È proprio questo particolare che rende il prodotto realmente innovativo ed efficace. La nitroglicerina, combinata con un apposito gel, è in grado di rilasciare gas all’ossido nitrico mentre viene strofinato sulla pelle. Questo permette di creare un’immediata vasodilatazione che aumenta il flusso sanguigno a livello degli organi genitali.

Solo cinque minuti

Dai risultati dello studio condotto dalla University College Hospital di Londra, si è potuto constatare che il 44% degli uomini sottoposti al test è stato in grado di raggiungere l’erezione solo cinque minuti dopo aver cosparso il gel. Il prodotto contiene sia nitroglicerina esplosiva che altri ingredienti che permettono al principio attivo di essere assorbito rapidamente attraverso la pelle.

I vantaggi

In un’intervista al Sun, l’urologo David Ralph, ha dichiarato: «i diversi vantaggi includono il potenziale per un'azione rapida e la facilità d'uso. Il suo uso potrebbe essere incorporato nei preliminari sessuali, aumentando il livello di intimità tra le coppie». Tra gli effetti collaterali l’esperto ricorda che alcuni uomini hanno accusato lievi mal di testa. Tuttavia i ricercatori sostengono che si possono ancora apportare miglioramenti al farmaco affinché tali problematiche non si presentino più.

Disponibile a breve

Secondo gli scienziati questa potrebbe essere la risposta al Viagra: maggior efficienza e riduzione degli effetti avversi. È molto probabile che il prodotto possa essere disponibile sul mercato già dal prossimo anno e il prezzo sarà intorno a una sterlina.