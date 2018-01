Infermiere schiacciano la faccia di un neonato ricoverato e postano il video

ARABIA SAUDITA – In un ospedale di Taif nell'Arabia Saudita delle infermiere hanno avuto la 'bella idea' di filmarsi mentre spremono la faccia di un neonato malato e lì ricoverato per un'infezione. Dopo di che hanno avuto l'altrettanto 'bella idea' di postare il video su YouTube.

Le tre infermiere

Sono tre le infermiere autrici del deprecabile gesto e che hanno realizzato il video. Qui si vede infatti che mentre una di loro schiacciava la faccia del neonato, le altre ridevano rumorosamente – come se la cosa fosse divertente.

Il piccolo, purtroppo per lui, era stato ricoverato nell'ospedale pediatrico di Taif per un'infezione alle vie urinarie. Ma forse il male peggiore è l'essere stato preso di mira dalle infermiere.

Licenziate

Il portavoce del Taif Health Affairs, Abdulhadi Al-Rabie, ha confermato che le donne sono state licenziate per maltrattamenti del bambino. Ai media locali, il padre del bambino ha detto di essere rimasto scioccato dal video, che aveva già collezionato 57mila visualizzazioni in due soli giorni. Dopo la scoperta il Ministero della Sanità saudita è stato invitato a intervenire duramente contro le infermiere e coloro che hanno diffuso. Le infermiere, di cui tuttavia non è stato reso noto il nome, dopo essere state identificate hanno visto la revoca della la loro licenza. Ora denunciate, se giudicate colpevoli di abusi dovranno inoltre affrontare severe sanzioni.