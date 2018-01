Scoperto il «motore dei tumori». Il cancro si potrà guarire con farmaci già esistenti?

Un altro passo avanti nella lotta contro il cancro. Questa volta la ricerca è stata guidata da un team di scienziati italiani e, a quanto pare, potrebbe essere considerato davvero un punto di svolta per la medicina. Un enorme vantaggio per tutti i pazienti che sono costretti a combattere ogni giorno con questa temibile malattia e che hanno dovuto sottoporsi alla terapia più invasiva degli ultimi tempi: la chemioterapia. Ora, farmaci già esistenti potrebbero agire direttamente contro il «motore dei tumori», evitandone la replicazione. Ecco di cosa si tratta.

Colpa dei mitocondri?



L’incredibile scoperta è stata resa possibile grazie a uno studio condotto dai ricercatori della Columbia University di New York coordinato da due scienziati italiani: Antonio Iavarone e Anna Lasorella. Dai loro risultati è emerso che la fusione di due particolari geni denominati FGFR3 e TACC3 causano alcuni tumori umani particolarmente aggressivi. Uno di questi è il gliobastoma che si presenta a livello cerebrale. Durante lo sviluppo di questa temibile malattia si assiste a un aumento del numero e dell’attività dei mitocondri.

Moltiplicazione incontrollata

Spolverando i vecchi ricordi di ciò che abbiamo imparato tutti noi sui banchi di scuola durante le lezioni di scienze, sappiamo che i mitocondri sono in realtà degli organelli che si trovano all’interno di ogni cellula. Funzionano come vere e proprie centraline di energia producendola sotto forma di molecole di Adenosina Trifosfato (ATP). In questa maniera le cellule tumorali possono moltiplicarsi e diffondersi molto più velocemente.

Blocco della crescita

Se la crescita delle cellule tumorali è direttamente collegata con l’attività incontrollata dei mitocondri significa che interferendo con tale attività si può bloccare la crescita dei tumori. Ed è proprio questo ciò che sono riusciti a fare gli scienziati guidati da Iavarone: utilizzando farmaci già esistenti le formazioni cancerogene in vitro e negli animali sono vistosamente diminuite.

La droga che alimenta il tumore

Risultati simili erano stati ottenuti nel 2012 sempre dallo stesso team: era stata identificata una proteina che nasceva dalla fusione dei geni denominati FGR e TACC. Questa era una sorta di proteina che avviava il tumore e, cosa più importante, lo alimentava aiutandolo a diffondersi. Già allora si pensava che questa nuova sostanza chiamata FGFR-TACC potesse essere alla base del gliobastoma e, probabilmente comune a molte altre forme tumorali. Ora gli scienziati sono riusciti ad avere la conferma della loro teoria. Pare che questo genere di fusione si verifichi (nel 3% dei casi) anche nel cancro ai polmoni, al seno, all’esofago, alla vescica, della testa-collo e della cervice uterine.

Una delle fusioni più comuni

«FGFR3-TACC3 è probabilmente la più frequente fusione genica descritta finora nel cancro. Con questa ricerca siamo finalmente riusciti a capire come FGFR3-TACC3 induce e perpetua i tumori maligni e possiamo sfruttare i nuovi obiettivi terapeutici in una cura sempre più personalizzata del cancro. Abbiamo ricostruito il meccanismo che alimenta il 'motore dei tumori' e si sa che è legato al funzionamento delle centraline energetiche delle cellule, i mitocondri», spiega Iavarone. Il ricercatore ricorda al Corriere della Sera che «per questioni burocratiche e regolamentari non è stato possibile trasferire rapidamente le nostre sperimentazioni cliniche anche in Italia, si spera che dopo la pubblicazione su Nature dello studio si riesca presto a lavorare insieme». Lo studio è stato pubblicato recentemente su Nature. Hanno collaborato alla ricerca anche Stefano Pagnotta, Luciano Garofano, Angelica Castano e Luigi Cerulo, che lavorano per la Columbia University e l'università del Sannio e Michele Ceccarelli dell'Istituto Biogem di Ariano Irpino.

