L'insalata mantiene il cervello sempre giovane: le verdure a foglia verde ne rallentano il declino

CHICAGO – Un nuovo studio suggerisce che mangiare verdure a foglia verde, come per esempio le diverse insalate, gli spinaci, i cavoli e via discorrendo protegge il cervello dal declino cognitivo e della memoria. In parole povere, si riduce il rischio di demenza e Alzheimer. Ma il dato più interessante emerso dallo studio è che le persone che assumevano ogni giorno almeno una porzione di verdura avevano un cervello 11 anni più giovane rispetto a chi consumava poche o quasi mai verdure.

Quanta verdura?

Ma quanta verdura bisogna mangiare ogni giorno per mantenere giovane il cervello? In base a quanto scoperto dai ricercatori del Rush University Medical Center di Chicago, guidati dalla dottoressa Martha Morris, una porzione al giorno era l'equivalente di circa 100 grammi di spinaci cotti oppure cavoli, broccoli e simili o, ancora circa 200 g di insalata come lattuga. Nello studio, i partecipanti che hanno ottenuto migliori punteggi ai test di memoria e intelligenza avevano consumato una media di 1,3 porzioni di verdura al giorno. «Aggiungere una porzione giornaliera di verdure a foglia verde alla tua dieta può essere un modo semplice per favorire la salute del tuo cervello», ha commentato la dott.ssa Morris.

Lo studio

Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Neurology, ha coinvolto e analizzato le abitudini alimentari di 960 persone, con un'età media di 81 anni, che non avevano la demenza. Tutti i partecipanti sono stati monitorati per una media di 4,7 anni. Dopo i test annuali sulle loro capacità di pensiero e memoria, i ricercatori hanno diviso i volontari in cinque gruppi in base alla frequenza con cui mangiavano verdure a foglia verde.

I risultati

L'analisi dei dati raccolti ha permesso di stabilire che coloro che avevano eseguito nel modo migliore i test sulla capacità di pensiero e memoria avevano assunto in media circa 1,3 porzioni al giorno di verdure, mentre quelli del gruppo che avevano ottenuto punteggi più bassi hanno mangiato in media 0,1 porzioni al giorno. Nel complesso, le loro prestazioni sui test sono diminuite nel tempo a un tasso di 0,08 unità standardizzate all'anno. In un periodo di 10 anni, il tasso di declino per coloro che mangiavano le verdure a foglia verde era più lento di 0,05 unità standardizzate all'anno rispetto al tasso di coloro che mangiavano meno verdure. «Le proiezioni – ha sottolineato Morris – mostrano forti aumenti nella percentuale di persone con demenza poiché i gruppi di età più anziani continuano a crescere in numero, quindi strategie efficaci per prevenire la demenza sono fondamentali».

Sebbene lo studio non possa dimostrare un nesso causa/effetto, i risultati positivi dal mangiare verdure a foglia verde sono rimasti tali anche dopo che gli scienziati hanno tenuto conto di altri fattori nocivi per la salute del cervello come il fumo, l'obesità e la scarsa attività fisica e mentale.