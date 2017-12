Provola ritirata dal mercato perché contaminata da di Listeria monocytogenes

ROMA – Attenzione alla provola dei F.lli Gentile. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal commercio del formaggio a pasta filata di latte di mucca per rischio microbiologico, poiché risultato contaminato dal batterio della Listeria monocytogenes. Il formaggio è prodotto dalla ditta F.lli Gentile Snc di via Bellavista a Carlopoli, in provincia di Catanzaro.

Il lotto richiamato dal commercio

Marchio del prodotto venduto: Provola

Denominazione di vendita: Provola formaggio a pasta filata di latte di mucca.

Nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato: F.lli Gentile Snc di via Bellavista a Carlopoli (CZ).

Lotto di produzione: 27.

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: IT 18/131/CEE.

Nome del produttore: F.lli Gentile Snc.

Sede dello stabilimento: via Bellavista – Carlopoli (CZ).

Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 27/01/2018.

Descrizione peso/volume unità di vendita: 1,5 Kg circa.

Motivo del richiamo: presenza di Listeria monocytogenes.

Avvertenze: Non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto di vendita d'acquisto e/o contattare telefonicamente il seguente numero: 3396168277.