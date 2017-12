Pericolo salmonella, il Ministero della Salute ritira il Salame Zanin

ROMA – Attenzione al Salame della Macelleria Zanin Valentino. Il Ministero della Salute ne ha disposto il ritiro dal commercio per rischio microbiologico, poiché risultato contaminato dal batterio della Salmonella Rissen. Il salame è prodotto dalla ditta Macelleria Zanin Valentino, di via Tagliamento 10 - Camino al Tagliamento in provincia di Udine.

Il lotto richiamato dal commercio

- Marchio del prodotto venduto: Macelleria Zanin Valentino.

- Denominazione di vendita: Salame.

- Nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato: azienda Macelleria Zanin Valentino, di via Tagliamento 10 - 33030 Camino al Tagliamento (UD).

- Lotto di produzione: 29/08/2017.

- Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: 9-2804L.

- Nome del produttore: Macelleria Zanin Valentino.

- Sede dello stabilimento: di via Tagliamento 6 - 33030 Camino al Tagliamento (UD).

- Data di scadenza o termine minimo di conservazione: non disponibile.

- Descrizione peso/volume unità di vendita: Variabile.

- Motivo del richiamo: presenza di salmonella Rissen nel lotto n. 29/08/2017 del prodotto Salame.

- Avvertenze: Non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto di vendita per ottenere la sostituzione o il rimborso del denaro speso.