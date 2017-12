Lorenzin: scoperti migliaia di bimbi non vaccinati, nonostante l'obbligo

ROMA – Sono migliaia i bambini italiani a rischio. «Dopo l'entrata in vigore del decreto sull'obbligo di vaccinazione abbiamo scoperto che migliaia e migliaia di bambini di sei-sette-otto anni non sono mai stati vaccinati per nulla, neanche per l'antitetanica. Quindi con una situazione di pericolosità davvero grande per loro e per la collettività, dovuta all'ignoranza». Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, intervistata su Rai Isoradio.

Lorenzin ha poi definito «una bellissima storia» quella degli studenti di Novi Ligure che si sono vaccinati contro l'influenza per proteggere un compagno malato: «è una storia che ci fa capire quanto ancora abbiamo bisogno di lavorare molto sul tema della scienza, dell'informazione scientifica, e questo è stato il tema vero del decreto vaccini».