Salmonella nel salame, il Ministero della Salute richiama il Salame Nostrale della Bottega di Adò

ROMA – Attenzione al Salame Nostrale della Bottega di Adò. Il Ministero della Salute ne ha disposto il ritiro dal commercio poiché risultato contaminato dal batterio della Salmonella. Il salame è prodotto dalla ditta La Bottega di Adò Srl, di via Nerino Garbuio snc – 54038 Montignoso in provincia di Massa-Carrara.

Il lotto richiamato dal commercio

Marchio del prodotto venduto: La Bottega di Adò.

Denominazione di vendita: Salame Nostrale.

Nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato: azienda La Bottega di Adò Srl, di via Nerino Garbuio snc – 54038 Montignoso (MS).

Lotto di produzione: 170893.

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: La Bottega di Adò Srl.

Nome del produttore: La Bottega di Adò Srl.

Sede dello stabilimento: via Nerino Garbuio snc – 54038 Montignoso (MS).

Data di scadenza o termine minimo di conservazione: non disponibile.

Descrizione peso/volume unità di vendita: 800 g +.

Motivo del richiamo: presenza di salmonella sul lotto 170893 del prodotto Salame Nostrale.

Avvertenze: Non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto di vendita. E' stato divulgato il richiamo del prodotto a tutte le ditte interessate ed è stato inviato il cartello di richiamo da apporre nei vari punti vendita.